Xəzər dənizində daha bir zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB
Xəzər dənizində daha bir zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, yerli vaxtla saat 13:18-də baş verən zəlzələ 74 km dərinlikdə baş verib.
Yeraltı təkanın maqnitudası 3.3 olub.
11:37
Xəzər dənizində zəlzələ olub.
Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, maqnitudası 3.1 olan zəlzələnin dərinliyi 74 km olub.
