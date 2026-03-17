 İKTA fevral ayı üzrə internet provayderlərinin sürət göstəricilərini açıqlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İKTA fevral ayı üzrə internet provayderlərinin sürət göstəricilərini açıqlayıb

Qafar Ağayev12:34 - Bu gün
Azərbaycanın telekommunikasiya və poçt xidmətləri üzrə tənzimləyici qurumu İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) qlobal internet performans qiymətləndirici platforması olan “Ookla” şirkətinin metodologiyası əsasında sabit genişzolaqlı internet üzrə provayderlərin 2026-cı ilin fevral ayı üzrə internet sürət göstəricilərini dərc edib.

Agentlikdən 1news.az-a verilən məlumata görə, “Speedtest Intelligence” məlumatları əsasında hazırlanmış “Sabit genişzolaqlı internet xidmətləri üzrə Fevral 2026 Təhlili” Agentliyin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib.

Fevral ayı üzrə təqdim edilən hesabat əvvəlki aylardan fərqli olaraq internet sürəti üzrə dörd kateqoriyalı təsnifat modeli əsasında hazırlanıb.

📊 Sürət kateqoriyaları

🔵 Çox yüksək sürət — 150+ Mbps
Çox yüksək performans təqdim edən provayderlər.

🔵 Yüksək sürət — 101–149 Mbps
Yüksək səviyyəli genişzolaqlı xidmət təqdim edən provayderlər.

🔵 Orta sürət — 50–100 Mbps
Əksər istifadəçi paketlərinin yerləşdiyi geniş bazar seqmenti.

🔵 Aşağı sürət — 1–49 Mbps
Nisbətən aşağı performans göstəriciləri olan xidmətlər.

Bu yanaşma istifadəçilərə bazarda fəaliyyət göstərən internet provayderlərinin performans səviyyəsini daha aydın və müqayisəli şəkildə qiymətləndirməyə imkan verir.

Kateqoriyalar “Ookla Speedtest Intelligence” platformasından əldə edilən median ölçmə nəticələrinə əsasən İKTA tərəfindən analitik şəkildə formalaşdırılaraq təqdim olunur.

Fevral ayı üzrə ölkə göstəricilərinə əsasən sabit genişzolaqlı internetin:

  • median yükləmə sürəti 91.38 Mbps,
  • median yükləmə sürəti (upload) 93.12 Mbps,
  • median gecikmə (latency) 4 ms təşkil edib.

İKTA hesab edir ki, bu cür analitik təqdimat modeli:

  • telekommunikasiya bazarında şəffaflığın artırılmasına,
  • provayderlər arasında sağlam rəqabətin təşviqinə,
  • istifadəçilərin internet xidmətlərini daha məlumatlı şəkildə seçməsinə mühüm töhfə verir.

Agentlik “Ookla” ilə əməkdaşlığı davam etdirərək ölkə üzrə internet performans göstəricilərinin monitorinqini və analitik təhlillərin genişləndirilməsini planlaşdırır.

Paylaş:
87

Redaktorun seçimi

Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB 3

