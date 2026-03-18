Bu il çərşənbə tonqallarında yanıq xəsarəti alanların sayı açıqlanıb
Builki Novruz çərşənbələri tonqallarında ümumilikdə üç nəfər xəsarət alıb.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Su çərşənbəsində (fevralın 24-ü) Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində 15 yaşlı yeniyetmə və Nizami rayonunda 9 yaşlı azyaşlı xəsarət alıb. Su çərşənbəsində bədənin müxtəlif nahiyələrinin termiki yanığı diaqnozu ilə Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunan şəxslərə zəruri ixtisaslı tibbi xidmət göstərilib və artıq ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.
Torpaq çərşənbəsində (martın 17-si) isə 9-cu mikrorayon ərazisindən 2018-ci il təvəllüdlü azyaşlı üçün çağırış qeydə alınıb. Xəsarət alan azyaşlıya yerində tibbi yardım göstərilib və vəziyyəti qənaətbəxş olaraq qiymətləndirilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda Novruz bayramına azı dörd həftə qalmış hər həftənin ikinci günləri Su, Od, Yel və Torpaq çərşənbələri qeyd olunur.