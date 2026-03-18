 Bu il çərşənbə tonqallarında yanıq xəsarəti alanların sayı açıqlanıb
На русском
Cəmiyyət

Bu il çərşənbə tonqallarında yanıq xəsarəti alanların sayı açıqlanıb

12:45 - Bu gün
Builki Novruz çərşənbələri tonqallarında ümumilikdə üç nəfər xəsarət alıb.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Su çərşənbəsində (fevralın 24-ü) Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində 15 yaşlı yeniyetmə və Nizami rayonunda 9 yaşlı azyaşlı xəsarət alıb. Su çərşənbəsində bədənin müxtəlif nahiyələrinin termiki yanığı diaqnozu ilə Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunan şəxslərə zəruri ixtisaslı tibbi xidmət göstərilib və artıq ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

Torpaq çərşənbəsində (martın 17-si) isə 9-cu mikrorayon ərazisindən 2018-ci il təvəllüdlü azyaşlı üçün çağırış qeydə alınıb. Xəsarət alan azyaşlıya yerində tibbi yardım göstərilib və vəziyyəti qənaətbəxş olaraq qiymətləndirilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda Novruz bayramına azı dörd həftə qalmış hər həftənin ikinci günləri Su, Od, Yel və Torpaq çərşənbələri qeyd olunur.

Paylaş:
91

Son xəbərlər

Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfərə yola düşüb

Bu gün, 14:52

Azərbaycan XİN Çanaqqala şəhidlərinin xatirəsini anıb

Bu gün, 14:48

İranın kəşfiyyat naziri də öldürülüb - Katz açıqladı

Bu gün, 14:36

TƏBİB Novruz və Ramazan bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Bu gün, 14:16

Qaynanasını öldürən qadın: 8 aylıq qızıma qarşı nalayiq sözlər işlətdi

Bu gün, 14:14

Allahşükür Paşazadə II İlyanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 14:11

Türkiyədəki İncirlik bazasında daha bir “Patriot” sistemi yerləşdirilir

Bu gün, 13:46

Hindistanlı həkimlər və tələbələr İrandan təxliyə olunublar - FOTO

Bu gün, 13:38

Yeniyetmənin sükan arxasına keçməsi dostunun həyatı bahasına başa gəldi

Bu gün, 13:24

Gəncədə 24 yaşlı oğlan evində ölü tapılıb

Bu gün, 13:23

İçərişəhərin memarlıq incisi: Buxara karvansarası bərpadan sonra qapılarını yenidən açır - FOTO

Bu gün, 13:11

Attraksionlara nəzarəti gücləndirilib - FOTO

Bu gün, 13:00

İki ayda 59 minədək mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı aparılıb

Bu gün, 12:52

Bu il çərşənbə tonqallarında yanıq xəsarəti alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:45

Adil Kərimli: İncəsənət olimpiadasının qalibləri imtahansız ali məktəblərə qəbul ediləcək

Bu gün, 12:43

20 dərəcəyək isti olacaq

Bu gün, 12:27

Daha bir icra hakimiyyətində ixtisarlar: 54 nəfər işsiz qaldı

Bu gün, 12:20

“TikTok”da narkokuryerlik edən şəxsdən 5 kiloqram marixuana aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 12:20

Adil Kərimli: İxtisasını yaxşı bilməyən müəllimlər var

Bu gün, 12:15

Bayramlarda Bakı metrosu gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

Bu gün, 12:01
Bütün xəbərlər