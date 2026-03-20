 Bu şəxslər orduda zabit kimi xidmət edə biləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu şəxslər orduda zabit kimi xidmət edə biləcək

15:11 - Bu gün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordu quruculuğu sahəsində aparılan islahatlar uğurla davam etdirilir.

Müdafiə Nazirliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, aparılan islahatlar çərçivəsində tibb sahəsində ixtisaslaşmış gənc kadrların bilik və bacarıqlarından daha səmərəli faydalanmaq, eyni zamanda onların karyera inkişafına töhfə vermək məqsədilə Müdafiə Nazirliyində hərbi xidmətkeçmə ilə bağlı yeni konsepsiya tətbiq ediləcək.

“Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”yə və “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” qanuna edilən dəyişikliklərə əsasən, ali tibb ixtisaslı çağırışçılar öz arzuları ilə bir il "leytenant" hərbi rütbəsində hərbi həkim olaraq xidmət edəcəklər.
Tibb ixtisaslı gənc əsgərlərə Milli Müdafiə Universitetində (MMU) təşkil ediləcək 30 günlük ilkin hazırlıq kursunda hərbi intizam qaydaları, silahdan istifadə, eləcə də hərbi tibb xidmətində tətbiq olunan sənədləşmə və tibbi qeydiyyat qaydaları tədris ediləcək.

Bundan başqa, zabit vəzifələrində xidmət etdikləri dövrdə hərbi həkimlər aylıq məvaciblə təmin olunmaqla hərbi qulluqçular üçün qanunla nəzərdə tutulmuş bütün hüquqlardan, eləcə də ailə tərkibi nəzərə alınmaqla dövlət tərəfindən ödənilən mənzil kirayəsi əvəzinə pul kompensasiyası və digər təminatlardan yararlanacaqlar.

Hərbi həkimlərin maddi rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədilə onların sosial təminatı və ərazi prinsipi üzrə xidmət etmələri də nəzərə alınacaq. Bu yanaşma onların yaşayış və məskunlaşma məsələlərinin daha rahat həllinə imkan yaradacaq.

Müddətli həqiqi hərbi xidmət müddəti başa çatdıqdan sonra hərbi həkimlər öz seçimlərinə uyğun olaraq kadr zabit kimi xidmətlərini davam etdirə və yaxud ehtiyata buraxıla bilərlər.

Paylaş:
134

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev və Şahbaz Şərif Ramazan bayramı münasibətilə bir-birini təbrik edib

Cəmiyyət

Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub

Son sutkada külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Xocavəndin Xanoba kəndinə çatan ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB 1

Bəzi rayonlarda güclü külək əsəcək

Tbilisi prospekti–Salamzadə küçəsi qovşağında layihə yekunlaşır

Ötən gün 68 cinayətin üstü açılıb - DİN

Son xəbərlər

Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub

Bu gün, 18:08

Son sutkada külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib

Bu gün, 17:29

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 17:10

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

Bu gün, 16:58

Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir

Bu gün, 16:23

Fransanın səfiri Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 15:50

Bu şəxslər orduda zabit kimi xidmət edə biləcək

Bu gün, 15:11

Novruz bayramında sağlam qidalanma tövsiyələri - VİDEO

Bu gün, 14:54

Yollarda görünüş məsafəsi pisləşəcək

Bu gün, 14:31

Azərbaycan XİN Müstəqillik Günü münasibətilə Tunisi təbrik edib

Bu gün, 13:59

Paytaxtda kanalizasiya kollektorunun çökməsi nəticəsində bəzi evləri su basıb - VİDEO

Bu gün, 13:39

Azərbaycan və Özbəkistan xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

Bu gün, 13:16

Azərbaycanda 51,2 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkar olunub

Bu gün, 13:01

Ötən gün Bakıdan bölgələrə daşınan sərnişinlərin sayı rekord həddə olub

Bu gün, 12:37

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev və Şahbaz Şərif Ramazan bayramı münasibətilə bir-birini təbrik edib

Bu gün, 12:14

İrandan Azərbaycana indiyədək 2853 vətəndaşı təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 11:48

Fürsətləri Baku Electronics-lə bayrama çevirmək vaxtıdır! – VİDEO

Bu gün, 11:30

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF şəhid və qazi övladları üçün Novruz bayramı tədbiri təşkil edib - FOTO

Bu gün, 11:22

Dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:12
Bütün xəbərlər