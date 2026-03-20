 Bu gün Azərbaycanda Ramazan bayramıdır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda Ramazan bayramıdır.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycanda Ramazan ayı fevralın 19-da başlayıb.

Qədr gecələri 8, 10, 12 və 16 mart tarixlərinə təsadüf edib.

Hər il olduğu kimi, bayram namazı bəzi məscidlərdə saat 08:00-da, bəzilərində isə 09:00-da qılınacaq.

Qazılar Şurasının Fətvasına görə imkanı olan hər bir şəxsə adambaşına 10-15 manat fitrə zəkatının verilməsi tövsiyə olunur.

Qeyd edək ki, Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 və 30 mart qeyri-iş günüdür.

Paylaş:
118

