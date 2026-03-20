Bu gün Azərbaycanda Ramazan bayramıdır
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycanda Ramazan ayı fevralın 19-da başlayıb.
Qədr gecələri 8, 10, 12 və 16 mart tarixlərinə təsadüf edib.
Hər il olduğu kimi, bayram namazı bəzi məscidlərdə saat 08:00-da, bəzilərində isə 09:00-da qılınacaq.
Qazılar Şurasının Fətvasına görə imkanı olan hər bir şəxsə adambaşına 10-15 manat fitrə zəkatının verilməsi tövsiyə olunur.
Qeyd edək ki, Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 və 30 mart qeyri-iş günüdür.
