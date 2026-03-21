 Bu gün Beynəlxalq Novruz Günüdür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu gün Beynəlxalq Novruz Günüdür

10:24 - Bu gün
Bu gün Beynəlxalq Novruz Günüdür

Bu gün Beynəlxalq Novruz Günü kimi qeyd olunur.

1news.az xəbər verir ki, BMT Baş Assambleyasının 2010-cu ildə baş tutan 64-cü sessiyasında martın 21-i Beynəlxalq Novruz Günü elan olunub.

Bundan əvvəl 2009-cu ildə Novruz bayramı UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edilib.

"Yeni gün" mənası verən Novruz dünyada 300 milyondan artıq adam tərəfindən yeni ilin başlanğıcı kimi qəbul olunur.

Bu bayram 3 min ildir ki, Qafqazda, Balkan, Qara dəniz hövzəsi, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və digər regionlarda qeyd edilir.

Paylaş:
172

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edilib

Dünya

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian islam ölkələrinə müraciət edib

Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Gəncədə 24 yaşlı gənc dəm qazından zəhərlənib

Gəncədə evdə qaz sızması nəticəsində partlayış olub - YENİLƏNİB

“PAŞA Holding” Novruz və Ramazan Bayramları münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır

Bölgələrdə şimşək çaxacaq, yağıntılar intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

Bərdədə minik və yük avtomobilləri toqquşub

Ağdərə, Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarının kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

Yasamalda tarixi abidəyə qanunsuz müdaxilənin qarşısı alınıb - FOTO

Son xəbərlər

Gəncədə 24 yaşlı gənc dəm qazından zəhərlənib

Bu gün, 17:33

Bu gün Beynəlxalq Daun Sindromu Günüdür

Bu gün, 16:58

Gəncədə evdə qaz sızması nəticəsində partlayış olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:15

“PAŞA Holding” Novruz və Ramazan Bayramları münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır

Bu gün, 15:30

Bölgələrdə şimşək çaxacaq, yağıntılar intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:22

Ötən gün Bakıdan bölgələrə daşınan sərnişinlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:03

Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 9 nəfər tapılıb

Bu gün, 14:16

Bəzi ərazilərdə qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılıb

Bu gün, 13:04

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian islam ölkələrinə müraciət edib

Bu gün, 12:32

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub

Bu gün, 12:19

“Xəmsə” Milli İntellektual Oyununun yaradıcısı vəfat etdi

Bu gün, 11:48

Professor Lalə Əlizadə vəfat edib

Bu gün, 11:14

Bayram günündə cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:47

Bu gün Beynəlxalq Novruz Günüdür

Bu gün, 10:24

Hövsanda müəllimənin əri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 10:05

Prezidentin sosial media hesablarında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edilib

Bu gün, 09:59

Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub

20 / 03 / 2026, 18:08

Son sutkada külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib

20 / 03 / 2026, 17:29

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

20 / 03 / 2026, 17:10
Bütün xəbərlər