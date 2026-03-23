 Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

13:21 - Bu gün
Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli cənab Prezident.

Bahar bayramı münasibətilə göndərdiyiniz təbrik məktubuna görə Sizə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Çin Hökuməti və xalqı adından Sizi, Azərbaycan Hökumətini və bütün Azərbaycan xalqını ənənəvi Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.

Çin və Azərbaycan hərtərəfli strateji tərəfdaşlardır. Son illərdə qarşılıqlı siyasi etimad möhkəmlənir, bütün sahələrdə əməkdaşlıq inkişaf edir. Çin ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafına böyük əhəmiyyət verirəm və iki ölkə xalqlarının mənafeləri naminə Çin-Azərbaycan hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin bundan sonra daha da inkişaf etdirilərək yeni səviyyəyə yüksəldilməsi üçün Sizinlə birlikdə səylər göstərməyə hazıram.

Sizə möhkəm cansağlığı və firavanlıq arzulayıram".

Rəsmi

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Siyasət

Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Prezident Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib - FOTO

İlham Əliyev Şamaxıda

Dövlət Başçısı Şahbaz Şərifi təbrik edib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Başçısı Ramazan bayramı münasibətilə paylaşım edib

Prezidentin sosial media hesablarında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edilib

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Azərbaycanda film çəkilişi ilə bağlı yeni güzəştlər müəyyən olunub

Son xəbərlər

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Bu gün, 15:55

Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Bu gün, 15:26

Hövsanda müəllimə olan arvadını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib

Bu gün, 14:51

Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslər tutulub

Bu gün, 14:12

Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:51

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 13:21

Ağdaşda anasını qətlə yetirən oğul barəsində cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:55

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:35

Prezident Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:14

Bakıda tanınmış fotoqrafın evində güclü yanğın olub

Bu gün, 11:55

İlham Əliyev Şamaxıda

Bu gün, 11:49

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti aşağı enib

Bu gün, 11:33

Dövlət Başçısı Şahbaz Şərifi təbrik edib

Bu gün, 11:19

İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfər edib - FOTO

Bu gün, 10:55

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 24 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:43

Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsin kimliyi ilə bağlı yeni detallar məlum olub - VİDEO

Bu gün, 09:58

Zəngilan Ağalı və Məmmədbəyli kəndlərində Novruz festivalı və sərgi-satış yarmarkası keçirilib - FOTO - VİDEO

21 / 03 / 2026, 18:43

Qazaxda evdən kişi meyiti tapılıb

21 / 03 / 2026, 17:58

Gəncədə 24 yaşlı gənc dəm qazından zəhərlənib

21 / 03 / 2026, 17:33

Bu gün Beynəlxalq Daun Sindromu Günüdür

21 / 03 / 2026, 16:58
Bütün xəbərlər