 ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

10:57 - Bu gün
ABŞ-nin Texas ştatının Port Artur şəhərində yerləşən "Valero Energy" şirkətinə məxsus neft emalı zavodunda partlayış baş verib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "KFDM" telekanalı məlumat yayıb.

İlkin məlumata görə, partlayışa nasaz işləyən qızdırıcının səbəb olduğu ehtimal edilir.

Hadisə yerindən yayılan görüntülərdə zavod ərazisindən qalın və tünd tüstünün yüksəldiyi müşahidə olunur.

Hələlik xəsarət alanlar barədə rəsmi məlumat verilməyib. Qərbi Port Artur sakinlərinə təhlükəsizlik məqsədilə sığınacaq taparaq olduqları yerlərdə qalmaları tövsiyə olunub.

Paylaş:
165

“Parni iz Baku”nun qurucularından biri vəfat edib

Bu gün, 16:47

Bəzi yerlərdə intensiv yağıntı olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:10

Bakıda evlərdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 15:25

Buzovnada qaya daşlarını zədələyən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:56

Bakı aeroportu yaz-yay uçuş cədvəlinə keçir

Bu gün, 14:27

Bu gün Milli Qəhrəmanımız Pəncəli Teymurovun doğum günüdür

Bu gün, 14:07

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 13:31

Azərbaycan Özbəkistan ilə aqrar sahədə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

Bu gün, 12:55

Ötən gün Azərbaycanda qeydə alınan 40 cinayət açılıb

Bu gün, 12:47

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:25

FHN nizamsız parklanma ilə bağlı sürücülərə çağırış edib

Bu gün, 12:09

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:35

DYP dumanlı hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 11:19

ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

Bu gün, 10:57

Qanunsuz saxlanılan odlu silahlar aşkar olunub

Bu gün, 10:40

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 37 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:21

Goranboyda iki nəfər arasında mübahisə olub

Bu gün, 10:08

Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

23 / 03 / 2026, 17:58

Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub

23 / 03 / 2026, 17:35

Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silahlar aşkar olunub

23 / 03 / 2026, 16:57
Bütün xəbərlər