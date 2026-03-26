Putin: Yaxın Şərqdəki münaqişənin nəticələri koronavirus pandemiyası ilə müqayisə oluna bilər
Yaxın Şərqdəki münaqişənin nəticələrini, hətta iştirak edənlər üçün belə, proqnozlaşdırmaq çətindir.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya sənayeçiləri və sahibkarları İttifaqının qurultayında çıxış edərkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, Yaxın Şərqdəki münaqişənin nəticələri koronavirus pandemiyası ilə müqayisə oluna bilər.
Putin bildirib ki, Rusiya makroiqtisadi sabitliyi qorumağı bacarır: "Biz ehtiyatlı olmalıyıq. Bazarlar bu gün bir istiqamətdə dəyişərsə, sabah digər istiqamətdə dəyişəcək. Qlobal iqtisadi transformasiya kontekstində hökumət və biznes arasında tərəfdaşlıq vacibdir".
