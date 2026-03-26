 Xarici səyyahlar Xankəndidə olublar | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Xarici səyyahlar Xankəndidə olublar

17:32 - Bu gün
Xarici səyyahlar Xankəndidə olublar

“NomadMania” klubunun təsisçisi və rəhbəri Harry Mitsidisin başçılığı ilə dünya səyyahları Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri çərçivəsində Xankəndi şəhərində olublar.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Xankəndi şəhərindəki Zəfər parkına gələn səyyahlara, şəhər və park haqqında məlumat verilib.

Bildirilib ki, Zəfər parkı Azərbaycan xalqının tarixi ədalətin bərpası və öz ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda göstərdiyi döyüş əzmini, misilsiz qəhrəmanlığını və 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı qazandığı möhtəşəm Qələbəni əks etdirir.

Səyyahlar Zəfər tağının qarşısında xatirə şəkli çəkdiriblər.

Qeyd edək ki, heyətə 37 ölkədən 79 nəfər daxildir, bu isə sayca indiyədək Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edən beynəlxalq səyahətçilərin ən böyük qrupudur. Bu səfər işğaldan azad edilmiş ərazilərin “black tourism” çərçivəsində tanıdılması və aparılan genişmiqyaslı quruculuq, bərpa işləri ilə tanışlıq üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyır.

Dünyanın əsas səyyah klublarının xətti ilə 2020-2025-ci illərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 15 dəfə beynəlxalq səyahətçilərin səfərləri təşkil edilib. Bu, sayca 16-cı səfərdir.

Paylaş:
121

