На русском
Cəmiyyət

16:36 - Bu gün
Əhməd İsmayılov: Süni intellekt əsaslı alqoritmlər ictimai rəyin formalaşmasında aparıcı aktora çevrilib

"Müasir dövrdə ictimai rəy artıq yalnız milli sərhədlər daxilində formalaşan sosial fenomen deyil".

1news.az xəbər verir ki, bunu Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov bu gün İstanbulda keçirilən Beynəlxalq Strateji Kommunikasiya Zirvəsi (“Stratcom Summit 2026”) çərçivəsində baş tutan “Rəqəmsal kommunikasiya ekosistemində qlobal ictimai rəyin transformasiyası” adlı panel sessiyada çıxışı zamanı deyib.

"Rəqəmsal kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı nəticəsində ictimai rəy qlobal miqyasda formalaşan çoxmərkəzli və dinamik bir sistemə çevrilib. Bu transformasiya yalnız informasiya axınının sürətini artırmaqla kifayətlənməyib, həm də onun məzmununa, təsir mexanizmlərinə və etibarlılıq kriteriyalarına ciddi şəkildə təsir göstərib".

Ə.İsmayılovun sözlərinə görə, əvvəllər ictimai rəyin formalaşmasında ənənəvi media əsas rol oynayırdısa, bu gün sosial media platformaları, rəqəmsal kontent istehsalçıları və hətta süni intellekt əsaslı alqoritmlər bu prosesin aparıcı aktorlarına çevrilib. Bu isə informasiya məkanında həm demokratikləşmə, həm də fraqmentasiya tendensiyalarını paralel şəkildə gücləndirib:

“Rəqəmsal kommunikasiya ekosisteminin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun mərkəzsiz və interaktiv xarakteridir. İstifadəçilər artıq yalnız informasiya istehlakçısı deyil, eyni zamanda onun istehsalçısı və yayıcısıdır. Bu yeni reallıq ictimai rəyin formalaşmasında iştirak edən subyektlərin sayını artırmaqla yanaşı, məsuliyyətin də diffuziyasına səbəb olub”.

İcraçı direktor əlavə edib ki, bu transformasiya ilə yanaşı bir sıra çağırışlar da meydana çıxıb.

“İlk növbədə, dezinformasiya və yanlış məlumatların sürətlə yayılması problemi xüsusi diqqət tələb edir. Rəqəmsal platformaların alqoritmik strukturu bəzən emosional və sensasion məzmunu daha çox önə çıxarır ki, bu da obyektiv və faktlara əsaslanan ictimai rəyin formalaşmasına mənfi təsir göstərir.

İkinci mühüm məsələ informasiya suverenliyi və milli kommunikasiya təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Qlobal platformaların dominantlığı bəzi hallarda milli informasiya məkanlarının zəifləməsinə, yerli kontentin geri planda qalmasına səbəb olur. Bu isə dövlətlərin kommunikasiya siyasətində yeni yanaşmaların formalaşdırılmasını zəruri edir.

Üçüncü istiqamət isə etimad böhranıdır. İnformasiya mənbələrinin çoxalması ilə paralel olaraq, onların etibarlılığına dair şübhələr də artır. Bu şəraitdə ictimai rəyin sabit və sağlam əsaslar üzərində formalaşdırılması üçün institusional mexanizmlərin gücləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”, - deyə o qeyd edib.

Paylaş:
93

Son xəbərlər

Dünya səyyahları Füzulidə - FOTO

Bu gün, 17:58

İlham Əliyev Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini təbrik edib

Bu gün, 17:26

Yağışlı hava ilə bağlı polis zəruri təhlükəsizlik tədbirlərini davam etdirir - VİDEO

Bu gün, 17:17

Bakı və Abşeronda yağıntının miqdarı aylıq normanın 170 faizini təşkil edir

Bu gün, 17:10

Putin Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi - VİDEO

Bu gün, 17:02

Azərbaycan–Türkiyə Birgə Media Platformasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi planlaşdırılır

Bu gün, 16:59

Azərbaycanın U-21 millisi Portuqaliyaya uduzub

Bu gün, 16:54

FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə təkrar müraciət edib

Bu gün, 16:41

Əhməd İsmayılov: Süni intellekt əsaslı alqoritmlər ictimai rəyin formalaşmasında aparıcı aktora çevrilib

Bu gün, 16:36

Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları normallaşma prosesini müzakirə ediblər

Bu gün, 16:24

Ötən iki ayda siqaret istehsalı artıb

Bu gün, 16:07

Hande Erçel “narkotik işi” üzrə saxlanılıb

Bu gün, 15:57

İsrail İrana zərbələri genişləndirməyi planlaşdırır

Bu gün, 15:53

Fuat Oktay: İrandan Azərbaycan və Türkiyəyə raket atılmasına göstəriş verənlərin kimliyi araşdırılır

Bu gün, 15:20

Azərbaycanda zəlzələ oldu

Bu gün, 15:01

BDYPİ: Mövcud hava şəraiti sürücülərdən daha məsuliyyətli davranış tələb edir

Bu gün, 14:52

Sabir Cəfərov antidopinq qaydalarını pozduğuna görə sanksiyaya məruz qalıb

Bu gün, 14:50

SEPAH Hörmüz boğazında İsrail və ABŞ-la bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 14:29

Mher Qriqoryan: Azərbaycan vasitəsilə tranzit maneələrinin aradan qaldırılması Ermənistan üçün önəmlidir

Bu gün, 13:59

Masallıda avtobus qəzaya uğrayıb: Ölən və yaralananlar var

Bu gün, 13:46
Bütün xəbərlər