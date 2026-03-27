Dünya səyyahları Füzulidə - FOTO

17:58 - 27 / 03 / 2026
“NomadMania” klubunun təsisçisi və rəhbəri, yunan əsilli Böyük Britaniya vətəndaşı Harry Mitsidis-in başçılığı ilə dünya səyyahlarının Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfərinin növbəti ünvanı Füzuli şəhəri olub.

1news.az xəbər verir ki, Füzuli şəhərinə gələn səyyahlar işğal zamanı dağıdılmış ərazilərə baxıblar. Eyni zamanda, azad edilən Füzulidə dövlətimiz tərəfindən aparılan tikinti quruculuq işlərinin şahidi olublar.

Qeyd edək ki, iki günlük səfər çərçivəsində bu dəfəki heyətə 37 ölkədən 79 nəfər daxildir. Bu isə sayca indiyədək Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfər edən dünya səyyahlarının ən böyük qrupudur.

“NomadMania” Yer Kürəsini 1301 bölgəyə ayıraraq reytinq cədvəli müəyyən edir. Harry Mitsidis bu 1301 bölgənin hamısında artıqlaması ilə olmaqla, hazırda dünya üzrə I yerdə qərarlaşıb. “NomadMania” illik toplantısını da ilk dəfə Azərbaycanda keçirib.

Bu səfər işğaldan azad edilmiş ərazilərin “black tourism” çərçivəsində tanıdılması və aparılan genişmiqyaslı quruculuq, bərpa işləri ilə tanışlıq üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyır.

Dünyanın əsas səyyah klublarının xətti ilə 2020-2025-ci illərdə Qarabağa və Şərqi Zəngəzura 15 dəfə dünya səyyahlarının səfərləri təşkil edilib. Bu, sayca 16-cı səfərdir.

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini təbrik edib

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları normallaşma prosesini müzakirə ediblər

Dünya

İsrail İrana zərbələri genişləndirməyi planlaşdırır

Siyasət

Fuat Oktay: İrandan Azərbaycan və Türkiyəyə raket atılmasına göstəriş verənlərin kimliyi araşdırılır

Cəmiyyət

Türkiyənin İstanbul şəhərində Beşinci Beynəlxalq Strateji Kommunikasiya Sammiti – “Stratcom Summit 26” keçirilir - FOTO

Dünya səyyahları Füzulidə - FOTO

Yağışlı hava ilə bağlı polis zəruri təhlükəsizlik tədbirlərini davam etdirir - VİDEO

Bakı və Abşeronda yağıntının miqdarı aylıq normanın 170 faizini təşkil edir

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bu gün Beynəlxalq Novruz Günüdür

Gəncədə evdə qaz sızması nəticəsində partlayış olub - YENİLƏNİB

Hövsanda müəllimənin əri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Gəncədə 24 yaşlı gənc dəm qazından zəhərlənib

Son xəbərlər

Türkiyənin İstanbul şəhərində Beşinci Beynəlxalq Strateji Kommunikasiya Sammiti – “Stratcom Summit 26” keçirilir - FOTO

27 / 03 / 2026, 18:32

Dünya səyyahları Füzulidə - FOTO

27 / 03 / 2026, 17:58

İlham Əliyev Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini təbrik edib

27 / 03 / 2026, 17:26

Yağışlı hava ilə bağlı polis zəruri təhlükəsizlik tədbirlərini davam etdirir - VİDEO

27 / 03 / 2026, 17:17

Bakı və Abşeronda yağıntının miqdarı aylıq normanın 170 faizini təşkil edir

27 / 03 / 2026, 17:10

Putin Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi - VİDEO

27 / 03 / 2026, 17:02

Azərbaycan–Türkiyə Birgə Media Platformasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi planlaşdırılır

27 / 03 / 2026, 16:59

Azərbaycanın U-21 millisi Portuqaliyaya uduzub

27 / 03 / 2026, 16:54

FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə təkrar müraciət edib

27 / 03 / 2026, 16:41

Əhməd İsmayılov: Süni intellekt əsaslı alqoritmlər ictimai rəyin formalaşmasında aparıcı aktora çevrilib

27 / 03 / 2026, 16:36

Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları normallaşma prosesini müzakirə ediblər

27 / 03 / 2026, 16:24

Ötən iki ayda siqaret istehsalı artıb

27 / 03 / 2026, 16:07

Hande Erçel “narkotik işi” üzrə saxlanılıb

27 / 03 / 2026, 15:57

İsrail İrana zərbələri genişləndirməyi planlaşdırır

27 / 03 / 2026, 15:53

Fuat Oktay: İrandan Azərbaycan və Türkiyəyə raket atılmasına göstəriş verənlərin kimliyi araşdırılır

27 / 03 / 2026, 15:20

Azərbaycanda zəlzələ oldu

27 / 03 / 2026, 15:01

BDYPİ: Mövcud hava şəraiti sürücülərdən daha məsuliyyətli davranış tələb edir

27 / 03 / 2026, 14:52

Sabir Cəfərov antidopinq qaydalarını pozduğuna görə sanksiyaya məruz qalıb

27 / 03 / 2026, 14:50

SEPAH Hörmüz boğazında İsrail və ABŞ-la bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

27 / 03 / 2026, 14:29

Mher Qriqoryan: Azərbaycan vasitəsilə tranzit maneələrinin aradan qaldırılması Ermənistan üçün önəmlidir

27 / 03 / 2026, 13:59
Bütün xəbərlər