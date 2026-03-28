 “Azərişıq”: Sumqayıtda sel suları yarımstansiya və transformator məntəqələrinə dolub | 1news.az | Xəbərlər
“Azərişıq”: Sumqayıtda sel suları yarımstansiya və transformator məntəqələrinə dolub

16:23 - Bu gün
“Azərişıq”: Sumqayıtda sel suları yarımstansiya və transformator məntəqələrinə dolub

İntensiv xarakterli yağıntılar nəticəsində Sumqayıtın bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər yaranıb.

1news.az bu barədə "Azərişıq" ASC-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bununla bağlı "Azərişıq"və FHN əməkdaşları Sumqayıtda yarımstasiya və transformator məntəqələrin (TM) ərazilərinin sel sularından təmizlənməsi prossesini davam etdirir.

"Bir neçə gündür ölkə ərazisində davam edən intensiv xarakterli yağıntılar bir sıra ərazilərdə, eləcə də Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində qısa müddətli məhdudiyyət yaradıb. Buna səbəb leysan xarakterli yağışların yağması nəticəsində yağış sularının ətraf ərazilərə və eləcədə elektrik yarımstansiyalarına, Paylayıcı Qurğulara (PQ), TM-lərinə dolmasıdır.

Qəza halları nəticəsində Sumqayıtda bir neçə küçədə və Corat qəsəbəsində 21-ci məhəllənin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər yaranıb.

İntensiv yağışların davam etməsi, bir çox ərazilərdə keçilməz gölməçələrin əmələ gəlməsi və yağış sularının ərazilərdən təmizlənməsi "Azərişıq" əməkdaşlarına əlavə problem yaradır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq FHN əməkdaşlarının köməkliyi ilə "Azərişıq" ASC-nin əməkdaşları yaranan qəzaları aradan qaldırmaq üçün fasiləsiz çalışır. Qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir, yağış sularının ərazidən kənarlaşdırılması, eləcə də güc mərkəzlərində təmir-bərpa işləri davam etdirilir. Hissə-hissə ərazilərin elektirk enerjisi ilə təminatı həyata keçirilir",- "Azərişıq" bəyan edib.

