На русском
Cəmiyyət

Sutkalıq və aylıq yağıntı üzrə rekord göstəricilər yenilənib

Qafar Ağayev16:41 - Bu gün
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin martın 28-i saat 13:00-a olan məlumatına əsasən, hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında intensiv xarakterli yağış davam edir.

Bu barədə 1news.az-a xidmətdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, son 100 il ərzində 1988-ci il martın 21-də sutka ərzində düşən yağıntının miqdarı 36, 8 millimetr olub və bu, aylıq normanın 156 faizini təşkil edib. Bu ilin martın 27-də isə sutkalıq yağıntının miqdarı 120 millimetr qeydə alınıb. Bu da aylıq normanın 508 faizinə bərabərdir.

Aylıq göstəricilərə gəldikdə isə 1988-ci ilin mart ayında ümumilikdə Bakıda və Abşeron yarımadasında 83 millimetr yağıntı düşüb və bu, aylıq normanın 352 faizini təşkil edib 2026-cı ilin mart ayının ötən 27 günü ərzində düşən yağıntının miqdarı 128 millimetr olub ki, bu da aylıq normanın 542 faizini təşkil edir.

Beləliklə, həm sutkalıq, həm də aylıq yağıntı üzrə rekord göstəricilərin yeniləndiyi qeydə alınıb.

Paylaş:
113

Son xəbərlər

ADSEA: Yağışla bağlı suların çəkilməsi və xətlərə yönləndirilməsi icra olunur

Bu gün, 17:59

Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir - Faktiki hava

Bu gün, 17:45

Yaşar Gülər iranlı həmkarına zəng etdi

Bu gün, 17:37

Hərbi qulluqçuların pul təminatı qaydalarında dəyişiklik edilib

Bu gün, 17:28

Aramsız yağan yağıntının yollarda yaratdığı çətinliklər aradan qaldırılır

Bu gün, 17:09

Sutkalıq və aylıq yağıntı üzrə rekord göstəricilər yenilənib

Bu gün, 16:41

“Azərişıq”: Sumqayıtda sel suları yarımstansiya və transformator məntəqələrinə dolub

Bu gün, 16:23

İcra başçıları subasma baş verən ərazilərə gəldilər - FOTO

Bu gün, 16:11

Oğuzda ağacların kəsilməsinə görə cinayət işi açılıb

Bu gün, 16:04

Azərbaycan milli qastronomiya komandası beynəlxalq çempionatda bürünc medal qazandı

Bu gün, 15:45

Polis 763 çağırışa reaksiya verib

Bu gün, 15:38

FHN: Xaçmazda evlərə su dolub, köməksiz vəziyyətdə qalan 22 nəfər təxliyə edilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:16

AFFA-nın bayrağı altında keçirilən çempionat oyunları təxirə salınıb

Bu gün, 14:58

Bakıda yol çökdü - FOTO

Bu gün, 14:46

Azərbaycanın məktəbəqədər təhsil üzrə nailiyyətləri UNESCO-nun hesabatında işıqlandırılıb

Bu gün, 14:43

ADSEA: Respublikanın əksər çaylarında sululuq artıb

Bu gün, 14:28

Pezeşkiandan region ölkələrinə xəbərdarlıq: Düşmənlərimizin müharibəni sizin ərazinizdən idarə etməyinə imkan verməyin

Bu gün, 14:07

Uitkoff: İlham Əliyev ölkəsini tamamilə yeni istiqamətə yönəldib - VİDEO

Bu gün, 13:54

Sabah da intensiv yağış olacaq - Proqnoz

Bu gün, 13:31

NİİM işıqforlarla bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 13:27
Bütün xəbərlər