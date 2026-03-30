Nazir müavini: Rasim Balayevin vəfatı Azərbaycan mədəniyyəti, kinosu üçün ağır itkidir
Xalq artisti Rasim Balayevin vəfatı Azərbaycan mədəniyyəti və milli kinomuz üçün ağır itkidir.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu mədəniyyət nazirinin müavini Səadət Yusifova Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasimində deyib.
Onun sözlərinə görə, R.Balayevin vəfatı Azərbaycan xalqını sarsıdıb: "O ömrünün sonuna qədər Azərbaycan xalqına və mədəniyyətinə, kinosuna xidmət edib. Rasim Balayevin sənət yolu gənclər üçün məktəbdir. Sənətkarın çoxillik fəaliyyəti hər zaman dövlətimizin də diqqətində olub, qiymətləndirilib".
S. Yusifova mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin də başsağlığını Balayevlər ailəsinə çatdırıb.
156