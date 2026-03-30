DYP hərəkətin intensiv olduğu yollarla bağlı müraciət edib

16:28 - Bu gün
DYP hərəkətin intensiv olduğu yollarla bağlı müraciət edib

Bayram günlərinin başa çatması ilə ölkə üzrə bölgələrdən daimi yaşayış yerlərinə qayıdan vətəndaşların hərəkəti artıb.

Bu səbəbdən, xüsusilə magistral yollarda və şəhərlərə giriş-çıxışlarda intensiv hərəkət müşahidə olunur.

Bu barədə 1news.az-a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.

"Sürücülərdən xahiş edirik ki, bunu nəzərə alsınlar, yolda tələskənliyə yol verməsinlər, ötmə və manevr qaydalarına xüsusi diqqət etsinlər, nəqliyyat vasitələri ilə ara məsafəsini qorusunlar. Eyni zamanda, piyadalardan da xahiş edirik ki, yolu keçərkən diqqətli olsunlar və yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etsinlər.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha xatırladır ki, hər bir yol hərəkəti iştirakçısının qaydalara riayəti ümumi təhlükəsizliyə xidmət edir. Hər kəsin məsuliyyətli davranışı yolumuzun təhlükəsizliyinin təminatıdır", - məlumatda qeyd olunub.

Cəmiyyət

Xalq artisti Rasim Balayev I Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB 1

İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Türkiyənin müharibəyə qoşulacağı ilə bağlı iddialar dezinformasiyadır - Rəsmi AÇIQLAMA

Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanatı yayıb

Bu gün paytaxtın 555 küçəsi yuyulub - FOTO

Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

Gəncədə maşın betona çırpılıb, xəsarət alanlar var

DYP hərəkətin intensiv olduğu yollarla bağlı müraciət edib

