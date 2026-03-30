Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

17:51 - Bu gün
Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə Zaqatala-Muğanlı avtomobil yolunda, Aşağı Tala kəndi ərazisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, “VAZ-21011" və "Mercedes” markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb, bir neçə nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə yerinə rayon Polis Şöbəsinin əmkdaşları və xilasedicilər cəlb olunub.

Yanğınsöndürən-xilasedicilər tərəfindən 1973-cü il təvəllüdlü Rüfət Qurbanovun meyiti avtomobildən çıxarılıb.

