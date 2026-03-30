На русском
Cəmiyyət

Güclü yağışdan sonra paytaxtda genişmiqyaslı daxili iməclik keçirilib - FOTO

Qafar Ağayev12:32 - Bu gün
Bir heçə gün ərzində Bakı şəhərinə yağan şiddətli yağışlardan sonra onun fəsadlarının aradan qaldırılması və səhərin sanitar-təmizlik səviyyəsinin lazımı səviyyəyə çatdırılması məqsədilə martın 30-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən təmizliklə bağlı paytaxtda genişmiqyaslı daxili iməclik keçirilib.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Səhər saatlarından Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Kommunal təsərrüfat xidmətlərinin texnikası bitki və canlılara zərər verməyən yuyucu maddələrlə əsas küçə və prospektlərin yuyulmasını aparıb. Bu zaman həm də məhəllədaxili və ara yollar da yuyulub.

Həmçinin prospekt və küçələrin, səki kənarlarının, bordürlərin və buradakı işıq dirəklərinin, məhəccərlərin, park və istirahət yerlərində oturacaqların yuyulması həyata keçirilib, həyət və yaşayış məhəllələrində təmizlik işləri görülüb. İctimai-iaşə, ticarət və digər obyektlərin vitrinləri təmizlənib, ətrafında səliqə-sahman işləri aparılıb.

Eyni zamanda Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi əməkdaşları tərəfindən yol və prospektlərin kənarlarındakı ağacların və yaşıllıqların üzərinə yığılan toz-torpağın yuyulması, onlara aqrotexniki qulluq göstərilməsi də həyata keçirilib, zədələnən budaqları budanıb. Eyni zamanda, şəhər sakinləri və paytaxtımızın qonaqlarının zövqünü oxşayacaq rəngbərəng güllər əkilib, müxtəlif rəngli güllərdən kompozisiyalar yaradılıb.

Ümumilikdə, paytaxtın bütün rayonlarını əhatə edən genişmiqyaslı təmizlik işləri şiddətli yağıların fəsadlarının tam şəkildə aradan qaldırılması, bayram istirahətindən sonra yeni iş həftəsini təmiz şəhərlə qarşılamağımıza və Bakı şəhərinin sanitar vəziyyətinin daha da yüksəldirilməsinə öz tövhəsini vermişdir.

Paytaxtın sanitar təmizliyinin lazımı səviyyədə saxlanılması və yaşıllıqların qorunması üçün tələb olunan bütün tədbirlər bütün il ərzində davam etdiriləcəkdir.

Paylaş:
213

Aktual

Cəmiyyət

Xalq artisti Rasim Balayev I Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB 1

Rəsmi

İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Dünya

Türkiyənin müharibəyə qoşulacağı ilə bağlı iddialar dezinformasiyadır - Rəsmi AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanatı yayıb

Cəmiyyət

Bu gün paytaxtın 555 küçəsi yuyulub - FOTO

Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

Gəncədə maşın betona çırpılıb, xəsarət alanlar var

DYP hərəkətin intensiv olduğu yollarla bağlı müraciət edib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

FHN: Xaçmazda evlərə su dolub, köməksiz vəziyyətdə qalan 22 nəfər təxliyə edilib - FOTO - VİDEO

Bakıda yol çökdü - FOTO

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Son xəbərlər

Bu gün paytaxtın 555 küçəsi yuyulub - FOTO

Bu gün, 17:55

Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

Bu gün, 17:51

Gəncədə maşın betona çırpılıb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:12

Hindistan vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 16:51

DYP hərəkətin intensiv olduğu yollarla bağlı müraciət edib

Bu gün, 16:28

Bakı Təşəbbüs Qrupu: BMT-nin transatlantik qul ticarətinə dair qətnaməsini tam dəstəkləyirik

Bu gün, 16:06

Şəmkirdə anasını qətlə yetirən kişi özünü yandırıb

Bu gün, 15:44

Ucarda yol qəzası olub

Bu gün, 15:29

Ağcabədidə ölkəyə qanunsuz olaraq narkotik maddələr gətirən İran vətəndaşı saxlanılıb

Bu gün, 14:50

Xalq artisti Rasim Balayev I Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:24

Qızılın qiyməti 4600 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 14:10

Nərimanovda avtomobillərdən oğurluq olub - Saxlanılan var

Bu gün, 13:56

İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Bu gün, 13:35

Nazir müavini: Rasim Balayevin vəfatı Azərbaycan mədəniyyəti, kinosu üçün ağır itkidir

Bu gün, 13:26

İran və Hizbullahın hücumu: İsrailin şimalında neft zavodundan dumanlar qalxdı

Bu gün, 13:18

Azərbaycanda 11 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

Bu gün, 13:09

Türkiyənin müharibəyə qoşulacağı ilə bağlı iddialar dezinformasiyadır - Rəsmi AÇIQLAMA

Bu gün, 13:02

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 12:57

Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanatı yayıb

Bu gün, 12:44

Güclü yağışdan sonra paytaxtda genişmiqyaslı daxili iməclik keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:32
Bütün xəbərlər