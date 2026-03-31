25 dərəcəyədək isti olacaq - Aprelin ilk gününün havası

13:01 - Bu gün
Aprelin 1-də Bakıda 21, rayonlarda 25 dərəcə isti gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 10-12° isti, gündüz 16-21° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 75-85 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 7-12° isti, gündüz 20-25° isti, dağlarda gecə 0-5° isti, gündüz 10-15°, bəzi yerlərdə 18° isti olacaq.

Aktual

Rəsmi

Prezident Azərbaycanla Mərakeş arasında imzalanmış sazişi təsdiq edib

Dünya

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Cəmiyyət

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Cəmiyyət

Ölkədaxili sifarişli daşımalara buraxılış vəsiqəsinin verilməsi üçün tələblər sərtləşdirilib

Cəmiyyət

Şuşanın qədim tarixə malik memarlıq abidəsi olan malikanə kompleksləri

Bakının qəsəbələrində yağış fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir - FOTO

İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO

Bayram günlərində yol qəzaları niyə artdı? - NİİM açıqladı

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Sabah da intensiv yağış olacaq - Proqnoz

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən 42 nəfər təxliyə edilib - VİDEO - YENİLƏNİB

Masallıda avtobus qəzaya uğrayıb: Ölən və yaralananlar var

Son xəbərlər

Mikayıl Cabbarov “Fiba Holdinq”in nümayəndələri ilə görüş keçirdi

Bu gün, 17:56

Tramp: Biz İranda ümumi rejim dəyişikliyinə nail olduq

Bu gün, 17:52

Şuşanın qədim tarixə malik memarlıq abidəsi olan malikanə kompleksləri

Bu gün, 17:40

Bakının qəsəbələrində yağış fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 17:31

İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO

Bu gün, 17:18

Bayram günlərində yol qəzaları niyə artdı? - NİİM açıqladı

Bu gün, 17:16

Sabahdan Azərbaycanın daxili su hövzələrində balıq ovu qadağan edilir

Bu gün, 17:07

Qablaşdırma materiallarının zərərlərindən necə qorunmaq olar?

Bu gün, 17:06

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Bu gün, 16:52

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 16:45

Şəkidə fərdi yaşayış evində baş verən partlayış nəticəsində nəfər xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:18

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Bu gün, 16:13

TÜRKPA 31 Mart soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 16:10

Ağdamda əmək yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 16:03

I sinfə qəbulda prioritet tətbiq olunacaq məktəblərin siyahısı açıqlanıb

Bu gün, 15:36

Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

Bu gün, 15:10

Saray körpüsü yaxınlığında avtomobil avtobusla toqquşdu - FOTO

Bu gün, 14:46

Paşinyan Putinlə görüşəcək

Bu gün, 14:36

Azərbaycanla Çin birgə investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirirlər

Bu gün, 14:33

İstirahət günlərində avtobuslarla daşınan sərnişin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:15
Bütün xəbərlər