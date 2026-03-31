Cəmiyyət

Bakıda diqqətsizlik qəza ilə nəticələndi - VİDEO

Qafar Ağayev14:05 - Bu gün
Paytaxtın Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən 1news.az-a verilən məlumata görə, zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülmədən yolun hərəkət hissəsində dayanan avtomobil qəzaya səbəb olub. Hərəkətdə olan digər nəqliyyat vasitəsi dayanmış avtomobilə çırpılıb. Hadisə mərkəzin müşahidə kameraları vasitəsilə qeydə alınıb.

Qurum sürücülərə müraciət edərək xatırladıb ki, nasazlıq və ya digər məcburi səbəblərdən avtomobil yolun hərəkət hissəsində saxlanılarsa, dərhal təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir. Belə ki, nəqliyyat vasitəsi mümkün olduqda yolun kənarına çəkilməli, qəza siqnalları aktivləşdirilməli və ən azı 30 metr məsafədə qəza dayanma nişanı qoyulmalıdır.

Həmçinin vurğulanıb ki, sükan arxasında diqqətsizlik yol-nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır.

Prezident Azərbaycanla Mərakeş arasında imzalanmış sazişi təsdiq edib

Dünya

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Cəmiyyət

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Cəmiyyət

Ölkədaxili sifarişli daşımalara buraxılış vəsiqəsinin verilməsi üçün tələblər sərtləşdirilib

Cəmiyyət

Şuşanın qədim tarixə malik memarlıq abidəsi olan malikanə kompleksləri

Bakının qəsəbələrində yağış fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir - FOTO

İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO

Bayram günlərində yol qəzaları niyə artdı? - NİİM açıqladı

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Bakıda yol çökdü - FOTO

Aramsız yağan yağıntının yollarda yaratdığı çətinliklər aradan qaldırılır

Sabah da intensiv yağış olacaq - Proqnoz

Prezident İlham Əliyev “Abşeron” Batareya Enerji Saxlanc Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Mikayıl Cabbarov “Fiba Holdinq”in nümayəndələri ilə görüş keçirdi

Bu gün, 17:56

Tramp: Biz İranda ümumi rejim dəyişikliyinə nail olduq

Bu gün, 17:52

Şuşanın qədim tarixə malik memarlıq abidəsi olan malikanə kompleksləri

Bu gün, 17:40

Bakının qəsəbələrində yağış fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 17:31

İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO

Bu gün, 17:18

Bayram günlərində yol qəzaları niyə artdı? - NİİM açıqladı

Bu gün, 17:16

Sabahdan Azərbaycanın daxili su hövzələrində balıq ovu qadağan edilir

Bu gün, 17:07

Qablaşdırma materiallarının zərərlərindən necə qorunmaq olar?

Bu gün, 17:06

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Bu gün, 16:52

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 16:45

Şəkidə fərdi yaşayış evində baş verən partlayış nəticəsində nəfər xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:18

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Bu gün, 16:13

TÜRKPA 31 Mart soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 16:10

Ağdamda əmək yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 16:03

I sinfə qəbulda prioritet tətbiq olunacaq məktəblərin siyahısı açıqlanıb

Bu gün, 15:36

Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

Bu gün, 15:10

Saray körpüsü yaxınlığında avtomobil avtobusla toqquşdu - FOTO

Bu gün, 14:46

Paşinyan Putinlə görüşəcək

Bu gün, 14:36

Azərbaycanla Çin birgə investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirirlər

Bu gün, 14:33

İstirahət günlərində avtobuslarla daşınan sərnişin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:15
Bütün xəbərlər