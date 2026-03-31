İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO
İqtisadiyyat Nazirliyində İpək Yolu Fondunun baş icraçı direktorunun müavini ilə görüşdə investisiya əməkdaşlığı məsələləri müzakirə edilib.
1news.az xəbər verir ki, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov İpək Yolu Fondunun baş icraçı direktorunun müavini, İnvestisiya Komitəsinin üzvü Si Xinbo ilə görüşüb.
Görüşdə Azərbaycan və Çin arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyi vurğulanıb. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin davamlı inkişaf etdiyi qeyd edilib. Ölkəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatlar və yaradılmış əlverişli investisiya mühiti barədə məlumat verilib. Qeyri-neft-qaz sektoru, texnologiya transferi və dayanıqlı inkişaf, xüsusilə innovasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb.
Tərəflər iqtisadi tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi üzrə təşəbbüslər, o cümlədən Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi və İpək Yolu Fondu arasında birgə investisiya fondunun yaradılması ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Sənaye, enerji, maliyyə və digər prioritet sahələrdə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi və maliyyələşmə mexanizmlərinin genişləndirilməsi nəzərdən keçirilib.