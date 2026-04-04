Qızıl-zinət əşyalarının satışı adı ilə 317 min manatlıq dələduzluq edən iki nəfər saxlanılıb

14:03 - 04 / 04 / 2026
Qızıl-zinət əşyalarının satışı adı ilə 317 min manatlıq dələduzluq edən iki nəfər saxlanılıb

Qızıl-zinət əşyalarının satışı adı ilə 317 min manatlıq dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb.

1news.az xəbər verir ki, Bakıda zərərçəkmiş şəxsin külli miqdarda pul vəsaitinin dələduzluq yolu ilə ələ keçirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə əməldə təqsirli bilinən 36 yaşlı Rüfət Qasımzadə və 37 yaşlı Məmməd Məmmədzadə saxlanılıblar.

Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, R.Qasımzadə özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə tanışı M.Məmmədzadə ilə qabaqcadan əlbir olaraq cinayət əlaqəsinə girib. O, zərərçəkmişə geniş əlaqələrinin olduğunu və qızıl-zinət əşyalarının satışını həyata keçirdiyini bildirməklə onun etibarını qazanıb.

Daha sonra saxlanılan şəxslər qızıl-zinət əşyalarının satışı ilə məşğul olmaq adı ilə zərərçəkəndən müxtəlif vaxtlarda ümumilikdə 317 500 manat pul vəsaiti alaraq həmin məbləği öz aralarında bölüblər.

Nəticədə zərərçəkmiş şəxsə külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq ediblər.

Zərərçəkmiş şəxs ifadəsində sonuncu dəfə pulun bir hissəsini Bakı Dəniz Vağzalı ərazisində həmin şəxslərə təqdim etdiyini bildirib. Bu səbəbdən iş üzrə istintaq araşdırmaları Su Nəqliyyatında Polis İdarəsində aparılıb.

Faktla bağlı R.Qasımzadə və M.Məmmədzadə barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə (külli miqdarda ziyan vurmaqla törədilən dələduzluq) cinayət işi başlanılıb və hər iki şəxs təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilib.

Araşdırmalar davam etdirilir.

İlham Əliyev Seneqal Prezidentini təbrik edib

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

İranın Azərbaycandakı səfiri göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

XİN: Azərbaycan mina çirklənməsindən ən çox zərər görən ölkələr sırasındadır

Ötən gün 40 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Ötən gün respublika ərazisində qanunsuz saxlanılan 11 tüfəng aşkarlanıb

Göygöldə oğluna toy edən kişinin başına restoranın yaxınlığında aqlay daşı düşüb

Opera və Balet Teatrı işdən çıxarılmış xalq artisti Əvəz Abdullayevin ittihamlarına cavab verib

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“e-Sosial” mobil tətbiqi fəaliyyətini dayandırır

“Sülh Körpüsü” çərçivəsində gənclər və qadınları təmsil edən QHT nümayəndələri ilə görüş keçirildi - FOTO

Sosioloq: Gənclərdə şəhərin maddi-mədəni abidələrinə həssas münasibət formalaşdırılmalıdır

Sabah Şağan qəsəbəsinin qaz təchizatı dayandırılacaq

Ötən gün 40 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

04 / 04 / 2026, 17:59

Ötən gün respublika ərazisində qanunsuz saxlanılan 11 tüfəng aşkarlanıb

04 / 04 / 2026, 17:40

Göygöldə oğluna toy edən kişinin başına restoranın yaxınlığında aqlay daşı düşüb

04 / 04 / 2026, 17:10

Opera və Balet Teatrı işdən çıxarılmış xalq artisti Əvəz Abdullayevin ittihamlarına cavab verib

04 / 04 / 2026, 16:53

Gəncədə 27 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

04 / 04 / 2026, 16:43

Salyanda 43 yaşlı qadın itkin düşüb

04 / 04 / 2026, 16:24

Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən altı uşaqdan biri ölüb

04 / 04 / 2026, 15:49

Əli Əsədov leysan yağışların vurduğu zərərlə bağlı tapşırıqlar verib

04 / 04 / 2026, 15:20

Yağışa görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

04 / 04 / 2026, 15:18

Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib

04 / 04 / 2026, 14:54

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

04 / 04 / 2026, 14:14

Qızıl-zinət əşyalarının satışı adı ilə 317 min manatlıq dələduzluq edən iki nəfər saxlanılıb

04 / 04 / 2026, 14:03

Ölkə ərazisində şimşək çaxır, yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

04 / 04 / 2026, 13:50

Yol polisi yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq edib

04 / 04 / 2026, 13:24

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

04 / 04 / 2026, 12:57

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

04 / 04 / 2026, 12:44

Ötən gün axtarışda olan 64 nəfər saxlanılıb

04 / 04 / 2026, 12:15

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıb

04 / 04 / 2026, 12:03

Siyəzəndə 5 nəfər dəm qazından zəhərləndi

04 / 04 / 2026, 11:48

İlham Əliyev Seneqal Prezidentini təbrik edib

04 / 04 / 2026, 11:25
Bütün xəbərlər