 Xaçmazın icra başçısı təbii fəlakətdən zərər çəkən sakinlərlə görüşdü
Xaçmazın icra başçısı təbii fəlakətdən zərər çəkən sakinlərlə görüşdü

Oksana Orucova17:57 - Bu gün
Xaçmazın icra başçısı təbii fəlakətdən zərər çəkən sakinlərlə görüşdü

Xaçmaz rayonunda aprelin 4-ü və 5-i tarixlərində aramsız yağan güclü leysan xarakterli yağışlar nəticəsində Nabran kəndində fəsadlar yaranıb.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, sel suları evlərin həyətyanı sahələrinə, obyektlərə və kənd yollarına xeyli ziyan vurub.

Ümumilikdə Nabran kəndi ərazisində 216 evə ziyan dəyib.

Aramsız yağan leysan yağışları və rayon ərazisindən keçən çaylarda əmələ gələn sel suları Xaçmaz rayonunun İstisu qəsəbəsində fərdi təsərrüfatlara, əkin sahələrinə və yol infrastrukturuna xeyli ziyan vurub. Təbii fəlakət nəticəsində qəsəbədə 150-dən çox fərdi yaşayış evi ciddi zərər görüb.

Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rzayev, Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri, FHN-in Şimal Regional Mərkəzinin əməkdaşları və digər aidiyyəti qurumların rəhbər şəxsləri hadisə yerinə gələrək vəziyyətlə yerində tanış olublar. İcra başçısı zərərçəkmiş sakinlərlə görüşüb, görüş zamanı vətəndaşların müraciət, təklif və tövsiyələri dinlənilib, mövcud vəziyyət yerində araşdırılıb.

Hazırda xilasetmə və bərpa işləri davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri, kommunal xidmət işçiləri və yerli icra strukturları birgə fəaliyyət göstərərək suyun çəkilməsi, yolların təmizlənməsi, zərər çəkmiş evlərdə və obyektlərdə ilkin bərpa işlərini aparırlar.

Aktual

Siyasət

Azərbaycan Prezidenti və Gürcüstanın Baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO

Cəmiyyət

“Canlı yayım”a çevrilən faciə: 6 azyaşlının zəhərlənməsi və Gülcənnətin ölümü

Rəsmi

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə təkbətək görüşü olub

Cəmiyyət

Azərbaycana gələn turistlərin sayında azalmanın səbəbləri nələrdir? - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Xaçmazın icra başçısı təbii fəlakətdən zərər çəkən sakinlərlə görüşdü

Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maqsudov amnistiyaya düşüb

Gəncədə evinin dam örtüyünü təmir edən şəxs yıxılaraq ölüb

ABB Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Sosioloq: Gənclərdə şəhərin maddi-mədəni abidələrinə həssas münasibət formalaşdırılmalıdır

İrandan Azərbaycana indiyədək 3146 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Yağışa görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Son xəbərlər

Xaçmazın icra başçısı təbii fəlakətdən zərər çəkən sakinlərlə görüşdü

Bu gün, 17:57

Fidanla Əraqçi müharibənin gedişatını müzakirə edib

Bu gün, 17:44

Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maqsudov amnistiyaya düşüb

Bu gün, 17:30

Gəncədə evinin dam örtüyünü təmir edən şəxs yıxılaraq ölüb

Bu gün, 17:20

ABB Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək

Bu gün, 17:10

“Sülh körpüsü” çərçivəsində növbəti görüş ekoloqlarla keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:03

Bu məktəblərdə dərslər DAYANDIRILDI

Bu gün, 17:01

Kəlbəcərdə vətəndaşlar səyyar tibbi müayinələrə cəlb olunub

Bu gün, 16:53

Dəm qazından zəhərlənən uşaqların ikisi dövlət müəssisəsinə yerləşdiriləcək

Bu gün, 16:37

ADSEA: Kollektorun üzərində tikilmiş ev söküldü

Bu gün, 16:31

İsrail İranın ən böyük neft-kimya obyektinə zərbə endirdiyini açıqladı

Bu gün, 16:10

Mehriban Əliyeva Tbilisidə Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 16:01

Bakıda asfalt çökdü: AYNA-nın maşını çuxura düşdü - FOTO

Bu gün, 15:50

Azərbaycan Paraqvaydan düyü tədarükünü bərpa edib

Bu gün, 15:47

Aprelin 7-si ilə bağlı əhaliyə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:35

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 15:24

Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər vətəndaş təxliyə olundu

Bu gün, 15:18

Bakının Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib

Bu gün, 15:07

Sürücülük vəsiqələri ilə bağlı YENİ QAYDA

Bu gün, 15:04

Cənubi Koreya Şimali Koreyadan üzr istədi

Bu gün, 14:49
Bütün xəbərlər