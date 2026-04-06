Azərbaycana gələn turistlərin sayında azalmanın səbəbləri nələrdir? - AÇIQLAMA

Son dövrlərdə Azərbaycana gələn turistlərin sayında azalma müşahidə olunur və bu, turizm sektorunda müzakirələrə səbəb olub.

Bəs görəsən buna səbəb nədir? Hansı amil ölkəyə turist sayının artmasına səbəb ola bilər?

Məsələ ilə bağlı 1news.az-a danışan Azərbaycan Hotellər və Restoranlar Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri, Azərbaycan Ekoturizm Assosiasiyasının icraçı direktoru Samir Dübəndi bildirib ki, statistika bunu tam geriləmə kimi yox, artım tempinin zəifləməsi kimi göstərir. 2025-ci ildə ölkəyə gələn xarici vətəndaşların sayı 2.1% azalıb, 2026-cı ilin yanvar–fevral aylarında isə bu göstərici 0.4% təşkil edib.

Ekspert qeyd edir ki, əsas səbəb iqtisadi amillərdir. Xidmət sektorunda qiymətlərin 5–6% artması və beynəlxalq aviabiletlərin bahalaşması turistlərin səfər xərclərinə birbaşa təsir göstərir.

Samir Dübəndi

Onun sözlərinə görə, post-pandemiya dövründə turistlər daha ucuz və əlçatan istiqamətlərə üstünlük verirlər, bu da regionda rəqabəti gücləndirib.
Dübəndi mövzu ilə bağlı bildirir:
“İqtisadi amillər burada əsas rol oynayır. Turist üçün qərar ümumi səfər xərclərindən asılıdır. Bu baxımdan Azərbaycan bəzi kütləvi və qiymətə həssas seqmentlər üçün əvvəlki illərlə müqayisədə daha az rəqabətli görünə bilər.
Viza rejimi məsələsində isə vəziyyət daha balanslıdır. Azərbaycan bir sıra əsas bazarlar üçün sadələşdirilmiş giriş mexanizmləri tətbiq edir və bu, statistikada da əks olunur. Məsələn, 2025-ci ildə Çindən gələn turistlərin sayı 40%-dən çox artıb. Bu onu göstərir ki, viza siyasəti effektiv alətdir, lakin mövcud azalma daha çox digər faktorların təsiri ilə bağlıdır”.
Samir Dübəndi region ölkələrlə rəqabətin gücləndiyini də diqqətə çəkib:
“Sosial və davranış amilləri də diqqətə alınmalıdır. Post-pandemiya dövründə turistlər daha əlçatan, daha ucuz və çevik istiqamətlərə üstünlük verirlər. Region ölkələri ilə rəqabət güclənib. Gürcüstan 2025-ci ili təxminən 5.8 milyon beynəlxalq ziyarətçi və 7% artımla başa vurub ki, bu da region daxilində rəqabətin artmasını göstərir”.

Ekspert əlavə edib ki, siyasi və hərbi faktorlar qısamüddətli təsir göstərir, amma struktur problemlər də qalır. Hava nəqliyyatı turist axınının 70%-ni təşkil edir və quru sərhədlərin bağlı qalması yaxın bazarlardan gələn səfərləri məhdudlaşdırır. Bununla belə, Avropa İttifaqı və MDB ölkələrindən gələn turist sayında artım müşahidə olunur ki, bu da bazarın diversifikasiya potensialının yüksək olduğunu göstərir.

O, hesab edir ki, düzgün qiymət siyasəti və hədəfli marketinq yanaşması ilə turizm sektoru yenidən sabit artım trayektoriyasına qayıda bilər.

Siyasət

Azərbaycan Prezidenti və Gürcüstanın Baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO

Cəmiyyət

“Canlı yayım”a çevrilən faciə: 6 azyaşlının zəhərlənməsi və Gülcənnətin ölümü

Rəsmi

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə təkbətək görüşü olub

Cəmiyyət

Azərbaycana gələn turistlərin sayında azalmanın səbəbləri nələrdir? - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Xaçmazın icra başçısı təbii fəlakətdən zərər çəkən sakinlərlə görüşdü

Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maqsudov amnistiyaya düşüb

Gəncədə evinin dam örtüyünü təmir edən şəxs yıxılaraq ölüb

ABB Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Yağış güclənəcək, subasma ehtimal olunur - XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

Azərbaycanda deputat gizli görüşdə yaxalandı: Əri gələndə pəncərədən qaçdı

Sosioloq: Gənclərdə şəhərin maddi-mədəni abidələrinə həssas münasibət formalaşdırılmalıdır

Xaçmazın icra başçısı təbii fəlakətdən zərər çəkən sakinlərlə görüşdü

Bu gün, 17:57

Fidanla Əraqçi müharibənin gedişatını müzakirə edib

Bu gün, 17:44

Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maqsudov amnistiyaya düşüb

Bu gün, 17:30

Gəncədə evinin dam örtüyünü təmir edən şəxs yıxılaraq ölüb

Bu gün, 17:20

ABB Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək

Bu gün, 17:10

“Sülh körpüsü” çərçivəsində növbəti görüş ekoloqlarla keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:03

Bu məktəblərdə dərslər DAYANDIRILDI

Bu gün, 17:01

Kəlbəcərdə vətəndaşlar səyyar tibbi müayinələrə cəlb olunub

Bu gün, 16:53

Dəm qazından zəhərlənən uşaqların ikisi dövlət müəssisəsinə yerləşdiriləcək

Bu gün, 16:37

ADSEA: Kollektorun üzərində tikilmiş ev söküldü

Bu gün, 16:31

İsrail İranın ən böyük neft-kimya obyektinə zərbə endirdiyini açıqladı

Bu gün, 16:10

Mehriban Əliyeva Tbilisidə Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 16:01

Bakıda asfalt çökdü: AYNA-nın maşını çuxura düşdü - FOTO

Bu gün, 15:50

Azərbaycan Paraqvaydan düyü tədarükünü bərpa edib

Bu gün, 15:47

Aprelin 7-si ilə bağlı əhaliyə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:35

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 15:24

Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər vətəndaş təxliyə olundu

Bu gün, 15:18

Bakının Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib

Bu gün, 15:07

Sürücülük vəsiqələri ilə bağlı YENİ QAYDA

Bu gün, 15:04

Cənubi Koreya Şimali Koreyadan üzr istədi

Bu gün, 14:49
Bütün xəbərlər