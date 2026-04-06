BŞİH: Bakıda intensiv yağışlar fəsadlar törədib, qurumlar gücləndirilmiş rejimdə işləyir

Qafar Ağayev11:31 - Bu gün
Aprelin 4-dən başlayaraq ölkə ərazisində müşahidə olunan intensiv xarakterli yağıntılar bir sıra fəsadlar törədib.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən (BŞİH) 1news.az-a verilən məlumata görə, bu günlərdə BŞİH və onun tabeliyində olan strukturlar, rayon icra hakimiyyəti başçıları və onların aparatları gücləndirilmiş iş rejimində işləyirlər.

Bakıətrafı qəsəbələrin kanalizasiya sistemi mövcud olmayan ərazilərində də subasma halları müşahidə edilir. Həmin yerlərdə də şəhərin kommunal xidmət əməkdaşları xüsusi vasitələrdən istifadə etməklə yağış sularını çəkir həmçinin zəruri hallarda insanları təxliyə edirlər. Ərazilərə su nasosları, xüsusi texniki qurğular və ehtiyac olan yerlərə ağır texnikalar cəlb olunub.

Yağan yağış ətraf mühitə də ziyan verib. Belə ki, aprelin 5-də axşamdan aprelin 6-sı səhərə kimi intensiv yağışla müşayiət olunan külək nəticəsində ağacaşma halları da müşahidə edilib. Bununla bağlı ilə bağlı Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin operativ qrupları fasiləsiz xidmət göstərir. Birliyin əməkdaşları çağırış olan ərazilərə gələrək aşan ağacların götürülməsini təmin edib, lazımi tədbirlər görüblər.

Yaranmış vəziyyətlə bağlı yerlərdə BŞİH-nin monitorinq qrupu çalışır. Onlar su yığılan əraziləri, problemli ünvanları müəyyənləşdirir, aidiyyəti qurumlara məlumat verirlər. İntensiv yağan yağışın törətdiyi fəsadları aradan qaldırmaq üçün Bakı şəhərinin bütün məsul qurumları koordinasiyalı şəkildə işləyirlər.

Aktual

Siyasət

Azərbaycan Prezidenti və Gürcüstanın Baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO

Cəmiyyət

“Canlı yayım”a çevrilən faciə: 6 azyaşlının zəhərlənməsi və Gülcənnətin ölümü

Rəsmi

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə təkbətək görüşü olub

Cəmiyyət

Azərbaycana gələn turistlərin sayında azalmanın səbəbləri nələrdir? - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Xaçmazın icra başçısı təbii fəlakətdən zərər çəkən sakinlərlə görüşdü

Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maqsudov amnistiyaya düşüb

Gəncədə evinin dam örtüyünü təmir edən şəxs yıxılaraq ölüb

ABB Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Sosioloq: Gənclərdə şəhərin maddi-mədəni abidələrinə həssas münasibət formalaşdırılmalıdır

Azərbaycanda deputat gizli görüşdə yaxalandı: Əri gələndə pəncərədən qaçdı

Yağışa görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Son xəbərlər

Xaçmazın icra başçısı təbii fəlakətdən zərər çəkən sakinlərlə görüşdü

Bu gün, 17:57

Fidanla Əraqçi müharibənin gedişatını müzakirə edib

Bu gün, 17:44

Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maqsudov amnistiyaya düşüb

Bu gün, 17:30

Gəncədə evinin dam örtüyünü təmir edən şəxs yıxılaraq ölüb

Bu gün, 17:20

ABB Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək

Bu gün, 17:10

“Sülh körpüsü” çərçivəsində növbəti görüş ekoloqlarla keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:03

Bu məktəblərdə dərslər DAYANDIRILDI

Bu gün, 17:01

Kəlbəcərdə vətəndaşlar səyyar tibbi müayinələrə cəlb olunub

Bu gün, 16:53

Dəm qazından zəhərlənən uşaqların ikisi dövlət müəssisəsinə yerləşdiriləcək

Bu gün, 16:37

ADSEA: Kollektorun üzərində tikilmiş ev söküldü

Bu gün, 16:31

İsrail İranın ən böyük neft-kimya obyektinə zərbə endirdiyini açıqladı

Bu gün, 16:10

Mehriban Əliyeva Tbilisidə Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 16:01

Bakıda asfalt çökdü: AYNA-nın maşını çuxura düşdü - FOTO

Bu gün, 15:50

Azərbaycan Paraqvaydan düyü tədarükünü bərpa edib

Bu gün, 15:47

Aprelin 7-si ilə bağlı əhaliyə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:35

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 15:24

Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər vətəndaş təxliyə olundu

Bu gün, 15:18

Bakının Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib

Bu gün, 15:07

Sürücülük vəsiqələri ilə bağlı YENİ QAYDA

Bu gün, 15:04

Cənubi Koreya Şimali Koreyadan üzr istədi

Bu gün, 14:49
Bütün xəbərlər