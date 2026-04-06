Yusif Eyvazov: Operanı Azərbaycanda inkişaf etdirmək mənim borcumdur - VİDEO
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının direktoru Yusif Eyvazov YouTube layihəsi olan LifeStreamFM-ə müsahibə verib.
1news.az xəbər verir ki, Y.Eyvazov deyib ki, onun ailəsində ailəmdə heç vaxt musiqiçi olmayıb, hamısı ya həkim, ya da müəllim olub. Opera oxumaq istədiyimi söyləyəndə hamı mənə qəribə baxırdı. Anam mənə deyirdi:
"Yaxşı, tutaq ki, oxumaq istəyirsən, amma pulu necə qazanacaqsan?» Çünki ümumilikdə bizim mentalitetimizdə belə bir fikir var ki, müğənni ya toyda çıxış edərək, ya da başqa bir yolla pul qazana bilər, amma opera sənəti, ciddi sənət üzərindən pul qazanmaq olmur. Bu istiqamətdə inkişaf etmək istədim və 1997-ci ildə İtaliyaya getmək qərarına gəldim. İtaliyaya getdim və məhz o zaman anladım ki, əgər opera sənəti ilə ciddi məşğul olmaq istəyirsənsə, buna həqiqətən ciddi yanaşmalısan», - deyə xalq artisti Yusif Eyvazov qeyd edir. O, İtaliyada peşəkar təhsil aldığını, orada 17 il yaşadığını və İtaliyanı ikinci Vətəni, ikinci evi adlandırdığını vurğulayır.
«Hazırda bir çox xarici teatrlarla da əməkdaşlıq edirəm və işləyirəm. Uşaqlıq və gənclik xəyallarımın hamısı gerçəkləşdi - hətta təsəvvür etdiyimdən də çox», - deyə müğənni vurğulayır.
Dünya opera səhnələrindən hansında özünü evdəki kimi hiss etdiyi sualına cavab verən xalq artisti qeyd edir: «Belə bir yer yoxdur. Çünki biz opera artistləri olaraq tez-tez ölkə və teatr dəyişirik. Əgər məndən «Budur mənim ən sevimli teatrım» deməyimi istəsəniz, bu da tam doğru olmaz. Hər opera teatrının öz qaydaları, özünəməxsus tamaşaçıları, öz iş tərzi var. Sistem isə hər yerdə eynidir».
«Bakıda videokassetlərdə Luçano Pavarotti, Plasido Domingo və digər opera ifaçılarının çıxışlarını izləyərkən, 25-30 il sonra Azərbaycanın paytaxtında Plasido Domingo ilə eyni səhnədə çıxış edəcəyimi təsəvvür belə edə bilməzdim, belə bir şey yuxuma da girməzdi. Bütün xəyallarım gerçəkləşdi, hətta mümkün olmayacaq kimi görünənlər belə. Heç nə mümkünsüz deyil, həyat sürprizlərlə doludur. 100-ü xəyal etmək lazımdır ki, heç olmasa 95-ə çatasan. İndi mənim əsas məqsədim, ən böyük vəzifəm və ən çətin işim bu səviyyəni saxlamaqdır. Zirvəyə çıxa bilərsən, amma orada qalmaq tamamilə başqa məsələdir. Bu, çox daha çətindir. Dəfələrlə çətindir. Çünki hər dəfə səhnəyə çıxanda sübut etməlisən ki, bu ada layiqsən. Heç vaxt icazə vermərəm ki, mənim haqqımda desinlər ki, əvvəllər belə idi, indi isə bir az vaxt keçdi və o, mövqelərini itirir. Yox, belə olmaz. Ona görə də işləmək lazımdır. Əlbəttə, bədən qocalır, əlbəttə, müğənni qocalır və texniki baxımdan opera başdan sona çox çətin, canlı ifadır. Əgər görürsənsə ki, bəzi mövqelər artıq o səviyyədə deyil, repertuarı düzəltmək, elə partiyalar seçmək lazımdır ki, səviyyə aşağı düşməsin. İndi bu, mənim əsas vəzifəmdir», - deyə Yusif Eyvazov qeyd edir və vurğulayır ki, «forma müvəqqətidir, sinif isə daimidir».
Opera teatrına tamaşaçıları necə cəlb etmək barədə suala cavab verən Yusif Eyvazov aşağıdakıları vurğulayır: «Son vaxtlar operaya maraq nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb, buna çox şadam. Rəhbər olaraq bunu statistikadan və bilet satışlarından görürəm - inanın, dinamika həqiqətən təsir edicidir, artım açıq-aşkar görünür. Ən başlıca sual, ən vacib vəzifə tamaşaçıya keyfiyyətli məhsul təqdim etməkdir. Məhz bunun üzərində işləyirik. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə - və buna görə onlara ayrıca təşəkkür edirəm: bizim gözəl nazirimiz Adil Kərimli var, o bizi dəstəkləyir və irəli getməyimizə, inkişaf etməyimizə kömək edir. Çünki əgər mən sabah opera teatrında keyfiyyətli bir tamaşa göstərsəm, inanın, maraq da olacaq, tələbat da olacaq, gənclər də gələcək. Amma əgər insan teatra gəlir və orada köhnə dekorasiyalar, sınmış kreslolar, pis akustika, zəif orkestr görürsə - əlbəttə, kimi ora çağırmağın mənası nədir? Hətta kimi gətirsəm, sonra deyəcək ki, «Məni bir daha bura dəvət etmə».
Amma eyni «Aida»nı layiqli səviyyədə - yaxşı teatrda, güclü orkestrlə, gözəl quruluşla, effektlərlə, yaxşı artistlərlə göstərsən, o zaman insanlar özləri gələcək. Və təkcə gəlməyəcək, ikinci dəfə özləri təklif edəcəklər ki, gedək. Buna yüz faiz əminəm».
Yusif Eyvazov operanı Azərbaycanda inkişaf etdirməyi öz borcu hesab edir: «Çünki bu, mənim ölkəmdir, bu, bizim teatrımızdır, mən bu ölkənin vətəndaşıyam və dünya səviyyəli opera müğənnisi kimi istəyirəm ki, Azərbaycanda da belə bir opera teatrı olsun və mütləq bu səviyyədə olacaq - bunun üzərində işləyirik. Bu, tez baş verəcək bir proses deyil, amma mən artıq bu işə başlamışam. Və artıq yaxşı, təsir edici nəticələr var».
«Tamaşaçılara nə demək istərdim? Hər şeyi sevgi ilə edin. Mənim fikrimcə, əgər bir işə başlayırsınızsa, hansısa peşədə çalışırsınızsa, o peşəni sevməlisiniz. Çünki insan işini, peşəsini, vəzifələrini sevmirsə, onlara qayğı və diqqətlə yanaşmırsa, heç bir inkişaf olmayacaq. Biz öz gözlərimizlə gözəl Prezidentimizi görürük. O, işinə necə yanaşır - baxın. Qarşımızda örnək var və məhz buna görə də ölkə və dövlət olaraq belə nəticələr əldə edirik».