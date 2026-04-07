Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı artıb

Qafar Ağayev16:36 - Bu gün
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı artıb

Azərbaycanda aktiv əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ödəyicilərinin sayı 2,6 faiz artıb.

1news.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Belə ki, bu ilin aprelin 1-nə ölkədə aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,4 faiz artaraq 871.138, aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı isə 2,6 faiz artaraq 59.942 təşkil edib.

Məlumata əsasən, həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 2,2 faiz artıb və 237.896 olub.

Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı artıb

