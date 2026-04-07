Eşqi Bağırov yeni müdir müavinləri təyin etdi

Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırovun müvafiq əmri ilə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir müavini vəzifəsinə təyin olunmuş Fəttah Fəttayev və Turanə Məcidli kollektivə təqdim edilib.

1news.az xəbər verir ki, tədbirdə MÜTDA-nın direktoru Eşqi Bağırov, MÜTDA-nın direktor müavini, BŞTİ-nin müdiri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nərminə Hüseynova, MÜTDA-nın və İdarənin struktur bölmə rəhbərləri iştirak ediblər.

Tədbirdə Eşqi Bağırov yeni təyinat münasibətilə müdir müavinlərini təbrik edib, paytaxtın təhsil həyatında baş verən yeniliklərdən danışıb. E.Bağırov təhsilin inkişafı, təhsilin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə reallaşdırılan tədbirləri nəzərə çatdıraraq yeni təyinatların paytaxt təhsilinin uğurlarının artırılmasına töhfə verəcəyinə inandığını bildirib.

Yeni müdir müavinləri onlara göstərilən etimada görə minnətdarlıqlarını ifadə edib, üzərlərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirəcəklərini söyləyiblər.

Qeyd edək ki, bu təyinata qədər Fəttah Fəttayev Bakı şəhəri 214 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin direktoru, Turanə Məcidli isə BŞTİ-nin Ümumi təhsilin təşkili sektorunun müdiri vəzifəsində çalışıblar.

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib - SİYAHI

Dünya

Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib - FOTO

Dünya

İstanbulda İsrail Baş Konsulluğu qarşısında atışma: 3 nəfər zərərsizləşdirildi

Cəmiyyət

Ərdoğan: Terrorçular məqsədlərinə çata bilməyəcək

Pestisid və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi ilə bağlı 203 obyektdə monitorinq aparılıb - FOTO

Eşqi Bağırov yeni müdir müavinləri təyin etdi

Sumqayıtda Göz Mərkəzinin açılışı olub

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

“Aprel döyüşləri Ermənistan ordusunun mənəvi-psixoloji çöküşündə həlledici rol oynadı” - ŞƏRH

Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib

Yağış güclənəcək, subasma ehtimal olunur - XƏBƏRDARLIQ

“Sülh Körpüsü” çərçivəsində gənclər və qadınları təmsil edən QHT nümayəndələri ilə görüş keçirildi - FOTO

Son xəbərlər

Ərdoğan: Terrorçular məqsədlərinə çata bilməyəcək

Bu gün, 17:53

Pestisid və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi ilə bağlı 203 obyektdə monitorinq aparılıb - FOTO

Bu gün, 17:43

Eşqi Bağırov yeni müdir müavinləri təyin etdi

Bu gün, 17:42

Sumqayıtda Göz Mərkəzinin açılışı olub

Bu gün, 17:23

İqtisadi Şuranın və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının birgə iclası keçirilib

Bu gün, 17:17

Tovuzda 3000 abonentin qazı kəsiləcək

Bu gün, 17:14

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:02

İşdən qanunsuz çıxarılmış 44 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirildi

Bu gün, 17:00

Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

Bu gün, 16:53

Azərbaycanda “Yerin təki haqqında” qanun dəyişib

Bu gün, 16:48

İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib - SİYAHI

Bu gün, 16:38

Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı artıb

Bu gün, 16:36

ABŞ İranın Xarq adasına zərbələr endirib

Bu gün, 16:16

Kreml: Rusiya enerji resurslarına tələbat artıb

Bu gün, 16:00

Bu tarixlərdə geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 15:44

Fransada yüksək sürətli qatarla hərbi yük maşını toqquşdu: ölən və yaralananlar var

Bu gün, 15:30

Birinci sinfə qəbul üzrə ünvanlarla bağlı müraciətlərinin cavablandırılmasının vaxtı uzadılıb

Bu gün, 15:29

Türkiyədə nəhəng narkotik ƏMƏLİYYATI: 529 şübhəli saxlanıldı

Bu gün, 15:12

Bu gün səhnəmizin ilk balerinası Qəmər Almaszadənin anım günüdür

Bu gün, 15:04

Azərbaycanda 3 ayda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 8 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər