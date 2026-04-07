Ərdoğan: Terrorçular məqsədlərinə çata bilməyəcək
1news.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hadisəni şərh edərkən terrora qarşı mübarizənin qətiyyətlə davam etdiriləcəyini bildirib.
“Terrorun bütün növlərinə qarşı mübarizəmizi qətiyyətlə davam etdirəcəyik. Mənfur terror aktında biri ölü, ikisi yaralı olmaqla üç terrorçu zərərsizləşdirilib. Müdaxilə zamanı iki qəhrəman polis əməkdaşımız yüngül xəsarət alıb”, – deyə o qeyd edib.
Ərdoğan əlavə edib ki, hücumla bağlı həm İstanbul Baş Prokurorluğu, həm də polis və kəşfiyyat qurumları tərəfindən zəruri araşdırmalar sürətlə aparılır.
“Yaralı polis əməkdaşlarımıza Uca Allahdan şəfa diləyir, İstanbul Polisinə və şəhər sakinlərinə ‘keçmiş olsun’ deyirəm”, – deyə o bildirib.
Prezident vurğulayıb ki, təxribatçıların Türkiyənin təhlükəsizlik mühitinə zərər vurmasına imkan verilməyəcək.