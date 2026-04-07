 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:21 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9615 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,2 % artaraq 2,1523 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9615

100 Rusiya rublu

2,1523

1 Avstraliya dolları

1,1760

1 Belarus rublu

0,5759

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1129

1 Çexiya kronu

0,0800

1 Çin yuanı

0,2473

1 Danimarka kronu

0,2625

1 Gürcü larisi

0,6320

1 Honq Konq dolları

0,2169

1 Hindistan rupisi

0,0183

1 İngilis funt sterlinqi

2,2497

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1797

1 İsveçrə frankı

2,1289

1 İsrail şekeli

0,5397

1 Kanada dolları

1,2215

1 Küveyt dinarı

5,4856

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3670

1 Qətər rialı

0,4662

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5135

1 Moldova leyi

0,0969

1 Norveç kronu

0,1752

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6087

1 Polşa zlotası

0,4594

1 Rumıniya leyi

0,3848

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3225

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3135

Türk lirəsi

0,0381

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0391

Yapon yeni

1,0643

Yeni Zelandiya dolları

0,9694

Qızıl

7923,9805

Gümüş

124,2901

Platin

3361,3420

Palladium

2533,3485

