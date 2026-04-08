AMB 8 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:16 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,2 % artaraq 1,9850 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,8 % artaraq 2,1687 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9850

100 Rusiya rublu

2,1687

1 Avstraliya dolları

1,2013

1 Belarus rublu

0,5759

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1154

1 Çexiya kronu

0,0813

1 Çin yuanı

0,2489

1 Danimarka kronu

0,2656

1 Gürcü larisi

0,6319

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0184

1 İngilis funt sterlinqi

2,2808

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1824

1 İsveçrə frankı

2,1531

1 İsrail şekeli

0,5478

1 Kanada dolları

1,2288

1 Küveyt dinarı

5,4971

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3630

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5283

1 Moldova leyi

0,0974

1 Norveç kronu

0,1776

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6090

1 Polşa zlotası

0,4667

1 Rumıniya leyi

0,3896

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3340

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3144

Türk lirəsi

0,0381

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0390

Yapon yeni

1,0735

Yeni Zelandiya dolları

0,9916

Qızıl

8165,1680

Gümüş

130,3271

Platin

3461,0725

Palladium

2615,3480

