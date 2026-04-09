 İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

Qafar Ağayev16:47 - 09 / 04 / 2026
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli həmvətənlər!

Sizi – Azərbaycanın bütün xristian icmasını müqəddəs Pasxa bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hamınıza xoşbəxtlik və əmin-amanlıq arzularımı yetirirəm.

Azərbaycanda yüzillərdir hökm sürən tolerantlıq mühiti burada məskunlaşmış ayrı-ayrı xalqların, etiqad və inancların mənsubları arasında nümunəvi və harmonik ictimai münasibətlərin bərqərar olmasında müstəsna rol oynamışdır. Biz cəmiyyətimizdə tarixən formalaşmış etnik-mədəni müxtəlifliyi, milli-mənəvi dəyərləri və multikultural ənənələri müasir dövlətçiliyimizin unikal sərvəti kimi qiymətləndiririk.

Hazırda ölkəmizdə demokratik-hüquqi prinsiplərin təmin edilməsi, dilindən, dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsə, o cümlədən xristian icmasına özünəməxsus adət-ənənələrini, dil və mədəniyyətini yaşatmaq üçün geniş imkanlar yaradır. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, xristian həmvətənlərimiz ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatımızda fəal iştirak edir, müstəqil dövlətimizin hərtərəfli inkişafına layiqli töhfələr verirlər.

Əziz dostlar!

Dirçəlişin, yeniliyin, mərhəmət və şəfqət duyğularının rəmzi olan Pasxa bayramı hər il Azərbaycanda təntənə ilə qeyd olunur. Bir daha hər birinizə səmimi bayram təbriklərimi çatdırır, ailələrinizə firavanlıq, süfrələrinizə bol ruzi-bərəkət arzulayıram.

Bayramınız mübarək olsun!"

Paylaş:
524

Aktual

Siyasət

Qəbələdə “Sülh Körpüsü” çərçivəsində ikitərəfli dəyirmi masa keçirildi - FOTO

Siyasət

Kəmalə Məmmədova: Bakı ilə İrəvan arasında dialoqun qurulmasında medianın rolu vacibdir

Siyasət

Hikmət Hacıyev “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün iştirakçıları ilə görüşə dair paylaşım edib

Siyasət

Hikmət Hacıyev Qəbələdə “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün nümayəndələri ilə görüşüb – FOTO – VİDEO

Rəsmi

Prezident MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev minatəmizləmədə fərqlənən bir qrup şəxsi medalla təltif edib - SƏRƏNCAM

Azərbaycan və Gürcüstan Prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

Bu Agentliyin tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib - FOTO

Son xəbərlər

Bu gün Bakıda 550 küçə yuyulub - YENİLƏNİB

Bu gün, 18:05

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 17:53

Tərtərdə kanalda batan 7 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:36

Masazırda iki qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 17:26

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:07

Bakı, Abşeron və Xaçmazda suçəkmə işləri həyata keçirilir - VİDEO

Bu gün, 16:49

Kəmalə Məmmədova: Bakı ilə İrəvan arasında dialoqun qurulmasında medianın rolu vacibdir

Bu gün, 16:32

Qəbələdə “Sülh Körpüsü” çərçivəsində ikitərəfli dəyirmi masa keçirildi - FOTO

Bu gün, 16:06

Paytaxtda mənzillərdən 10 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:05

Məşhur aktrisanın ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu

Bu gün, 15:53

Ötən gün Azərbaycanda 11 qanunsuz silah aşkarlanıb

Bu gün, 15:43

Pakistan və İran nümayəndə heyətləri danışıqlar aparır

Bu gün, 15:30

Hikmət Hacıyev “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün iştirakçıları ilə görüşə dair paylaşım edib

Bu gün, 15:23

İrandan Azərbaycana indiyədək təxliyə edilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:04

Hikmət Hacıyev Qəbələdə “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün nümayəndələri ilə görüşüb – FOTO – VİDEO

Bu gün, 14:45

Keşlədə kollektorun daşması nəticəsində yaranmış fəsadlar aradan qaldırılır - FOTO

Bu gün, 14:27

Ötən gün 40 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:58

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:12

Cəlilabadda 17 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:47

Saatlıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən üç nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:22
Bütün xəbərlər