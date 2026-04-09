Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

Qafar Ağayev17:49 - Bu gün
Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

8 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Pakistan İslam Respublikasının Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar arasında telefon danışığı aparılıb.

Telefon danışığı zamanı tərəflər regionda mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər.

Nazir Ceyhun Bayramov ABŞ ilə İran arasında əldə olunmuş atəşkəsi alqışlayaraq, bunun gərginliyin azaldılması, sabitliyin möhkəmləndirilməsi və humanitar vəziyyətin yaxşılaşdırılması baxımından mühüm addım olduğunu vurğulayıb.

Dost və qardaş Pakistan tərəfinin atəşkəsin əldə olunması istiqamətində oynadığı mühüm rol xüsusilə təqdir olunub. Pakistana bölgədə sülh və sabitliyin təşviqi, tərəflər arasında dialoqun qurulması və etimadın möhkəmləndirilməsi istiqamətində göstərdiyi səylərdə, habelə qarşıdan gələn İslamabad danışıqlarında uğurlar arzulanıb. İslamabad danışıqlarının müsbət nəticələnəcəyinə ümid ifadə olunub.

Nazir Ceyhun Bayramov Pakistanın ardıcıl və prinsipial mövqeyini, habelə konstruktiv təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirib.

Nazirlər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb və Azərbaycan-Pakistan tərəfdaşlığının inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

Siyasət

“Vətən müharibəsi təkcə hərbi uğur deyil, həm də nümunədir ” - ŞƏRH

Siyasət

“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

Siyasət

Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

“Vətən müharibəsi təkcə hərbi uğur deyil, həm də nümunədir ” - ŞƏRH

“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

Siyasi iradə, texnoloji üstünlük və milli birlik: Mürəkkəb münaqişələrin həllində Azərbaycan modeli - ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan Prezidenti: Nəqliyyat dəhlizlərinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır

Gürcüstan mətbuatı Prezident İlham Əliyevin bu ölkəyə dövlət səfərini geniş işıqlandırıb

"Əminəm ki, səfərim iki qardaş ölkə arasındakı əlaqələrə yeni təkan verəcək"

Türk Dünyası Araşdırmalar Mərkəzinə rəhbər təyinatı olub

DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində valideynlər üçün "Açıq qapı" günü keçirilib

Bu gün, 17:51

Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

Bu gün, 17:49

“Vətən müharibəsi təkcə hərbi uğur deyil, həm də nümunədir ” - ŞƏRH

Bu gün, 17:39

İran rəsmisi: Hörmüz boğazından gündə maksimum 15 gəminin keçidinə icazə veriləcək

Bu gün, 17:19

Dövlət Xidmətinin əməkdaşı faciəvi şəkildə öldü - FOTO

Bu gün, 17:12

Bəzi yerlərdə küləkli və yağıntılı hava müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:06

Bakının bəzi yollarında gecə saatlarında təmir işləri aparılacaq

Bu gün, 16:55

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

Bu gün, 16:47

Masazırda “Şok” marketdə tort istehsalı sahəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:31

Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən iki uşaq ailədən alındı

Bu gün, 16:17

Tovuzda fəaliyyət göstərən ərzaq bazarında yoxlama keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:12

ABŞ-də təyyarə qəzası: Ölənlər var

Bu gün, 16:10

“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

Bu gün, 16:06

Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 15:42

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

Bu gün, 15:41

Türkiyəli məşhur müğənni Yusuf Güney saxlanılıb

Bu gün, 15:34

Dövlət icra məmurlarının qulluğa qəbulu ilə bağlı müsabiqənin keçirilməsi qaydası təsdiqlənib

Bu gün, 15:15

Yaşar Əməşov vəzifəyə təyin edildi, rütbə verildi

Bu gün, 15:10

Tovuzda ailə üç uşağından imtina edib

Bu gün, 15:06

Siyasi iradə, texnoloji üstünlük və milli birlik: Mürəkkəb münaqişələrin həllində Azərbaycan modeli - ŞƏRH

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər