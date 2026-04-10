Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi başlayır
Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi başlayır.
Bu barədə 1news.az-a MÜTDA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi üzrə elektron ərizələrin qəbulu 13-20 aprel tarixlərində keçiriləcək.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən müəllimlər www.miq.edu.az/yerdeyishme linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərlər.
Sənəd qəbulu 13 aprel saat 11:00-dan 20 aprel saat 11:00-dək davam edəcək.
