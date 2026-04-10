 Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene Heydər Əliyev Mərkəzində olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene Heydər Əliyev Mərkəzində olub

Qafar Ağayev17:47 - Bu gün
Litva Respublikasının Baş naziri İnqa Ruqiniene aprelin 10-da Heydər Əliyev Mərkəzində olub.

1news.az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov qonağa dünya memarlığının nadir incilərindən sayılan Mərkəzin binası haqqında məlumat verib. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyev Mərkəzinin fəaliyyəti Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsinin, azərbaycançılıq ideologiyasının və Ulu Öndərin irsinin dərindən öyrənilməsinə və tədqiq edilməsinə yönəlib.

Buradakı Heydər Əliyev Muzeyində Ulu Öndərin həm sovet dövründə, həm də ölkəmizin müstəqilliyi illərində fəaliyyət konsepsiyasının müxtəlif aspektləri virtual şəkildə təqdim olunur.

Baş nazir İnqa Ruqiniene əvvəlcə Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə - 1969-cu ildən 2003-cü ilə qədər rəsmi istifadəsində olan avtomobillərə baxıb.

Ümummilli Liderin həm sovet hakimiyyəti, həm də müstəqillik illərində fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlar, fotoşəkillər və multimedia zalı qonaqda böyük maraq doğurub.

“Azərbaycan inciləri” sərgisi ilə də tanış olan İnqa Ruqinieneyə bu sərgidə ölkəmizin tükənməz təbii sərvətləri, çoxəsrlik tarixi, mədəni irsi ilə bağlı nadir eksponatlar nümayiş etdirildiyi bildirilib. Burada qədim peşələrin, o cümlədən Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin nadir nümunələrinin sərgiləndiyi, qədim çalğı alətlərimizin orijinal şəkildə - səsli formada təqdim olunduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan milli geyimlərinin, qədim sikkələrin nümayiş etdirildiyi sərgiyə gələnlər burada müxtəlif dillərdə müqəddəs kitabları da görə bilərlər.

Daha sonra qonaq “Kukla incəsənətdə” sərgisi ilə tanış olub. Bildirilib ki, sərgidə çini, kağız, plastik, taxta və parçadan hazırlanan ənənəvi kuklalarla yanaşı, müasir texnologiyalardan istifadə olunaraq yaradılan modern kuklalar da mövcuddur.

"Musiqi alətləri: Birlik və müxtəliflik" sərgisi ilə tanışlıqdan sonra İnqa Ruqiniene Azərbaycan xalçalarından ibarət "İlmələrin rəqsi" sərgisinə baxış keçirib.

"Klassik avtomobillər sərgisi" ilə də tanış olan Baş nazir daha sonra xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb.

Sonda Litvanın Baş nazirinə xatirə hədiyyəsi təqdim edilib, o, Mərkəzdən xoş təəssüratla ayrılıb.

Paylaş:
153

Aktual

Cəmiyyət

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Cəmiyyət

Agentlik: Azərbaycan ərazisindən Körfəz ölkələri istiqamətində raketlərin buraxılması xəbəri dezinformasiyadır

Rəsmi

Prezident MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib

Cəmiyyət

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Hazırda Bakıda tıxac olan yollar - SİYAHI

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlamaları keçirilib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

“Canlı yayım”a çevrilən faciə: 6 azyaşlının zəhərlənməsi və Gülcənnətin ölümü

Sumqayıtda bıçaqla uşaqlara hücum edən 88 yaşlı kişi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Gəncədə 27 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

Son xəbərlər

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Bu gün, 18:46

Hazırda Bakıda tıxac olan yollar - SİYAHI

Bu gün, 17:51

Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene Heydər Əliyev Mərkəzində olub

Bu gün, 17:47

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlamaları keçirilib

Bu gün, 17:44

“Qaçqınkom” Laçından olan qardaşların ittihamlarına cavab verdi

Bu gün, 17:40

Baş nazirin rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün, 17:29

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Bu gün, 17:19

Qaradağda 42 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 17:15

Nazir oğlunun 12 milyonunu mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamı azadlığa buraxılıb

Bu gün, 16:59

Hərbi polisin yaradılmasının 34-cü ildönümü qeyd edilib

Bu gün, 16:58

Sabahdan bəzi yerlərdə intensiv yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək

Bu gün, 16:55

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:28

Daha bir kəsişmədə “sarı tor” nişanlanma xətləri təşkil edilib

Bu gün, 16:09

Agentlik: Azərbaycan ərazisindən Körfəz ölkələri istiqamətində raketlərin buraxılması xəbəri dezinformasiyadır

Bu gün, 15:33

Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi başlayır

Bu gün, 15:31

Prezident MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib

Bu gün, 15:14

Kollektor üstündə tikilən evlər: 8 tikili zədəli zonada - VİDEO

Bu gün, 15:11

Məktəbəhazırlıq qrupları üzrə şagird yerdəyişməsi dayandırılır

Bu gün, 14:52

Pataxtda subasma mənzil bazarına necə təsir edəcək? - Ekspertdən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:35

Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edib

Bu gün, 14:19
Bütün xəbərlər