 AMB 10 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Qafar Ağayev09:28 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, aprelin 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Avro 1.9877 manatadək, Türkiyə lirəsi isə 0,0381 manata kimi ucuzlaşıb. Rusiyanın 100 rublu isə 2.1931 manatadək bahalaşıb.

Valyuta Kod Kurs
1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9877
1 Avstraliya dolları AUD 1,2015
1 Belarus rublu BYN 0,5759
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1148
1 Çexiya kronu CZK 0,0816
1 Çin yuanı CNY 0,2489
1 Danimarka kronu DKK 0,266
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6324
1 Honq Konq dolları HKD 0,217
1 Hindistan rupisi INR 0,0184
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,2818
1 İsveç kronu SEK 0,1829
1 İsveçrə frankı CHF 2,1509
1 İsrail şekeli ILS 0,5562
1 Kanada dolları CAD 1,2296
1 Küveyt dinarı KWD 5,4997
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3566
1 Qətər Realı QAR 0,4663
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0194
100 Macarıstan forinti HUF 0,5277
1 Moldova leyi MDL 0,0984
1 Norveç kronu NOK 0,1791
100 Özbəkistan somu UZS 0,0139
100 Pakistan rupisi PKR 0,6089
1 Polşa zlotısı PLN 0,4679
1 Rumıniya leyi RON 0,3904
100 Rusiya rublu RUB 2,1931
1 Serbiya dinarı RSD 0,0169
1 Sinqapur dolları SGD 1,3341
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,453
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3258
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0381
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0391
100 Yaponiya yeni JPY 1,0679
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 0,9941
1 Qızıl XAU 8090,139
1 Gümüş XAG 128,9555
1 Platin XPT 3511,826
1 Palladium XPD 2639,284
Paylaş:
218

