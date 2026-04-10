AMB 10 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, aprelin 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Avro 1.9877 manatadək, Türkiyə lirəsi isə 0,0381 manata kimi ucuzlaşıb. Rusiyanın 100 rublu isə 2.1931 manatadək bahalaşıb.
|Valyuta
|Kod
|Kurs
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|1,9877
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,2015
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,5759
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4628
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,1148
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0816
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,2489
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,266
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,6324
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,217
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0184
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,2818
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1829
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,1509
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,5562
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,2296
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,4997
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,3566
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4663
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0194
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,5277
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,0984
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1791
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,0139
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,6089
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,4679
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,3904
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,1931
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,0169
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3341
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,453
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,3258
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,0381
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,0391
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,0679
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|0,9941
|1 Qızıl
|XAU
|8090,139
|1 Gümüş
|XAG
|128,9555
|1 Platin
|XPT
|3511,826
|1 Palladium
|XPD
|2639,284
