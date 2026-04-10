Azərbaycan neftinin qiyməti 125 dollar olub

Qafar Ağayev09:41 - Bu gün
İtaliyanın Auqusta limanında “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin CIF bazasında qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 4,59 ABŞ dolları və ya 3,81 faiz artaraq bir barel üçün 125,03 ABŞ dolları təşkil edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

Bildirilib ki, Türkiyənin Ceyhan limanında “Azeri Light” neftinin FOB bazasında qiyməti 4,99 dollar və ya 4,34 faiz artaraq 119,88 dollar olub.

“URALS” markalı xam neft 5,43 dollar və ya 6,07 faiz bahalaşaraq 94,81 dollara yüksəlib.

Şimal dənizində hasil edilən “Dated Brent” markalı neft isə 7,29 dollar və ya 5,85 faiz artaraq 131,97 dollara çatıb.

Azərbaycanın 2026-cı il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində götürülüb.

Qeyd edək ki, “Azeri Light” neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də 15,81 dollar, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda 149,66 dollar olub.

238

Aktual

Cəmiyyət

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Cəmiyyət

Agentlik: Azərbaycan ərazisindən Körfəz ölkələri istiqamətində raketlərin buraxılması xəbəri dezinformasiyadır

Rəsmi

Prezident MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib

İqtisadiyyat

Baş nazirin rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Azərbaycan neftinin qiyməti 125 dollar olub

AMB 10 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan nefti 20 dollardan çox ucuzlaşdı

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan nefti 20 dollardan çox ucuzlaşdı

Azərbaycan nefti 1 dollar ucuzlaşdı

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Baş nazirin rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Bu gün, 18:46

Hazırda Bakıda tıxac olan yollar - SİYAHI

Bu gün, 17:51

Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene Heydər Əliyev Mərkəzində olub

Bu gün, 17:47

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlamaları keçirilib

Bu gün, 17:44

“Qaçqınkom” Laçından olan qardaşların ittihamlarına cavab verdi

Bu gün, 17:40

Baş nazirin rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün, 17:29

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Bu gün, 17:19

Qaradağda 42 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 17:15

Nazir oğlunun 12 milyonunu mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamı azadlığa buraxılıb

Bu gün, 16:59

Hərbi polisin yaradılmasının 34-cü ildönümü qeyd edilib

Bu gün, 16:58

Sabahdan bəzi yerlərdə intensiv yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək

Bu gün, 16:55

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:28

Daha bir kəsişmədə “sarı tor” nişanlanma xətləri təşkil edilib

Bu gün, 16:09

Agentlik: Azərbaycan ərazisindən Körfəz ölkələri istiqamətində raketlərin buraxılması xəbəri dezinformasiyadır

Bu gün, 15:33

Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi başlayır

Bu gün, 15:31

Prezident MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib

Bu gün, 15:14

Kollektor üstündə tikilən evlər: 8 tikili zədəli zonada - VİDEO

Bu gün, 15:11

Məktəbəhazırlıq qrupları üzrə şagird yerdəyişməsi dayandırılır

Bu gün, 14:52

Pataxtda subasma mənzil bazarına necə təsir edəcək? - Ekspertdən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:35

Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edib

Bu gün, 14:19
Bütün xəbərlər