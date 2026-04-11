Azərbaycan hərbçilərinin də iştirak etdiyi “Anatolian Phoenix - 2026” təlimi davam edir - VİDEO

10:22 - Bu gün
Azərbaycan desantları Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən "Anatolian Phoenix - 2026" ("Anadolu Ankası - 2026") beynəlxalq axtarış-xilasetmə təlimində şərti terrorçunu zərərsizləşdirib və qrup rəhbərini ələ keçirib.

Bu barədə 1news.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, təlim planına uyğun olaraq keçirilən brifinqlərdə iştirakçılara təhlükəsizlik qaydaları, icra olunacaq tapşırıqların mərhələləri, həmçinin əməliyyatların aparılacağı ərazinin relyefi və iqlim xüsusiyyətləri barədə ətraflı məlumat verilib.

Tapşırığa əsasən, şərti qəzaya uğramış pilotun aşkarlanması və xilas edilməsi məqsədilə paraşüt-desant və axtarış-xilasetmə bölmələri tərəfindən kompleks əməliyyat icra olunub. Helikopter vasitəsilə əraziyə cəlb edilən paraşüt-desant və axtarış-xilasetmə xidmətinin mütəxəssisləri "fast rope" üsulu ilə eniş edərək binada mövqe tutmuş şərti terrorçu qrupu zərərsizləşdirib və qrup rəhbərini ələ keçiriblər.

Əməliyyatın növbəti mərhələsində ərazi üzərində tam nəzarət təmin edilib, pilot təhlükəsiz şəkildə təxliyə olunub. Tapşırığın uğurla icrasından sonra şəxsi heyət helikopter vasitəsilə ərazini tərk edib.

Eyni zamanda, əməliyyata cəlb olunan aviasiya vasitələri qruplara havadan mühafizə və atəş dəstəyi göstərərək tapşırıqların effektiv icrasına köməklik göstərib.

İcra olunan fəaliyyətlər zamanı şəxsi heyətin yüksək peşəkarlığı, eləcə də bölmələr arasında qarşılıqlı fəaliyyət və koordinasiyanın yüksək səviyyədə olduğu nümayiş etdirilib.

Qeyd edək ki, beynəlxalq təlim aprelin 17-dək davam edəcək.

Siyasət

Qəbələdə “Sülh Körpüsü” çərçivəsində ikitərəfli dəyirmi masa keçirildi - FOTO

Siyasət

Kəmalə Məmmədova: Bakı ilə İrəvan arasında dialoqun qurulmasında medianın rolu vacibdir

Siyasət

Hikmət Hacıyev “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün iştirakçıları ilə görüşə dair paylaşım edib

Siyasət

Hikmət Hacıyev Qəbələdə “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün nümayəndələri ilə görüşüb – FOTO – VİDEO

İqtisadiyyat

Azərbaycan nefti 4% ucuzlaşıb

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş isə bahalaşıb

Baş nazirin rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Azərbaycanda 3 ayda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 8 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

Əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb, gümüş isə ucuzlaşıb

AMB 10 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan nefti 1 dollar ucuzlaşdı

Kəmalə Məmmədova: Bakı ilə İrəvan arasında dialoqun qurulmasında medianın rolu vacibdir

Bu gün, 16:32

Qəbələdə “Sülh Körpüsü” çərçivəsində ikitərəfli dəyirmi masa keçirildi - FOTO

Bu gün, 16:06

Paytaxtda mənzillərdən 10 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:05

Məşhur aktrisanın ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu

Bu gün, 15:53

Ötən gün Azərbaycanda 11 qanunsuz silah aşkarlanıb

Bu gün, 15:43

Pakistan və İran nümayəndə heyətləri danışıqlar aparır

Bu gün, 15:30

Hikmət Hacıyev “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün iştirakçıları ilə görüşə dair paylaşım edib

Bu gün, 15:23

İrandan Azərbaycana indiyədək təxliyə edilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:04

Hikmət Hacıyev Qəbələdə “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün nümayəndələri ilə görüşüb – FOTO – VİDEO

Bu gün, 14:45

Keşlədə kollektorun daşması nəticəsində yaranmış fəsadlar aradan qaldırılır - FOTO

Bu gün, 14:27

Ötən gün 40 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:58

Tərtərdə 7 yaşlı qız kanala düşərək boğulub

Bu gün, 13:40

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:12

Cəlilabadda 17 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:47

Saatlıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən üç nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:22

Tərtərdə iki nəfər dönərdən zəhərlənib

Bu gün, 12:05

Paytaxtın küçələri yuyulub, əsaslı təmizlik işləri görülüb

Bu gün, 11:55

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

Bu gün, 11:38

Paşinyanın kortejindəki avtobus qəza törədib, ölən və yaralananlar var - FOTO

Bu gün, 11:15

Azərbaycan nefti 4% ucuzlaşıb

Bu gün, 11:10
