Baş prokuror Kamran Əliyev Çinə səfər edib

16:37 - Bu gün
Baş prokuror Kamran Əliyev Çinə səfər edib

Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Çin Xalq Respublikasının Ali Xalq Prokurorluğunun Baş prokuroru Yinq Yonqun dəvətilə Şanxay şəhərinə işgüzar səfərə gedib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluqdan bildirilib.

Səfər çərçivəsində Baş prokurorla Çin Xalq Respublikasının Ali Xalq Prokurorluğunun Baş prokuroru Yinq Yonq arasında ikitərəfli görüş keçirilib.

Nümayəndə heyətini salamlayan Yinq Azərbaycan və Çinin strateji tərəfdaş dövlətlər olduğunu bildirərək bir çox sahəni əhatə edən uğurlu əməkdaşlığın davam etdirildiyini vurğulayıb, qurumlararası tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluğunu ifadə edib. Yinq Yonq ölkəmizin nümayəndə heyətinin daha öncəki səfərlərini xatırladıb. Ev sahibi, həmçinin, ölkələrimiz arasında imzalanmış Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquq yardım haqqında müqavilənin ölkələrimizin hüquq sistemləri arasında əməkdaşlığı daha dərinləşdirəcəyini qeyd edib.

Kamran Əliyev qəbula və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirərək qeyd edib ki, Çin uzun illər ərzində müxtəlif beynəlxalq platformalarda ölkəmizin siyasi təşəbbüslərini qətiyyətlə dəstəkləyib. Son illərdə ölkələrimiz arasında qarşılıqlı əlaqələr dövlət başçılarının siyasi iradəsi və səyləri nəticəsində yüksələn xətt üzrə inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq həddinə çatıb. Prezident İlham Əliyevin ötən il Çinə iki dəfə səfər etməsi, tərəflər arasında baş tutan mütəmadi görüşlər və ötən ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin tərəfindən “Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması haqqında Birgə Bəyanat”ın imzalanması bunun bariz nümunəsidir.

Bunun məntiqi davamı olaraq hər iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında da möhkəm əməkdaşlıq əlaqələri qurulub və faydalı qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi həyata keçirilib. Belə ki, Çin Ali Xalq Prokurorluğunun geniş tərkibli nümayəndə heyəti 2024-cü ildə Bakı şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının Ümumi konfransı və İllik İclasında iştirak etmişdir. Eyni zamanda ötən il Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun geniş tərkibli nümayəndə heyəti Çində uzunmüddətli təlimdə olub.

Daha sonra cinayətkarlığın müxtəlif formalarına qarşı mübarizə, praktiki əməkdaşlıq məsələləri, həmçinin, hüquqi və institusional əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri, prokurorluq əməkdaşlarının Çin Xalq Respublikasının ali təhsil müəssisələrində təhsilə cəlb edilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılaraq razılıq əldə olunub.

Kamran Əliyev, həmçinin qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədilə həmkarını ölkəmizə səfərə dəvət edib.

Nümayəndə heyətinin səfəri davam edir, səfər çərçivəsində bir sıra görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Aktual

Siyasət

Qəbələdə Azərbaycan–Ermənistan dialoqu: sülhün alternativi yoxdur

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə Laçının tarixi “Bəylik Bağları”nın bərpası həyata keçirilir - FOTO

Rəsmi

Orxan Səttarov Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat katibi təyin edilib

Dünya

ABŞ-nin İran limanlarına blokadası başlayır

Cəmiyyət

Böyük Mərdəkan qəsrinində çökmə qeydə alınıb - FOTO

Ekspertdən sərt təklif: “Kollektorların üzərindəki evlər tam sökülməlidir”

Xalq artisti vəfat etdi

Gəncədə qanunsuz heyvan kəsimi və ət satışı ilə bağlı monitorinq keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Tərtərdə kanalda batan 7 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

“PAŞA Holding” və Dünya İqtisadi Forumu arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Böyük Mərdəkan qəsrinində çökmə qeydə alınıb - FOTO

Bu gün, 17:57

Azərbaycan gimnastları qızıl medal qazandı

Bu gün, 17:48

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları artıb

Bu gün, 17:44

Ekspertdən sərt təklif: “Kollektorların üzərindəki evlər tam sökülməlidir”

Bu gün, 17:41

Qəbələdə Azərbaycan–Ermənistan dialoqu: sülhün alternativi yoxdur

Bu gün, 17:34

Xalq artisti vəfat etdi

Bu gün, 17:30

Gəncədə qanunsuz heyvan kəsimi və ət satışı ilə bağlı monitorinq keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:25

Expressbankın xalis mənfəəti ilin ilk rübündə 35%-dən çox artıb

Bu gün, 17:03

Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə Laçının tarixi “Bəylik Bağları”nın bərpası həyata keçirilir - FOTO

Bu gün, 16:39

Baş prokuror Kamran Əliyev Çinə səfər edib

Bu gün, 16:37

2026-cı ilin birinci rübü üzrə “E-Şikayət” platformasına 1741 müraciət daxil olub

Bu gün, 16:08

Kosmetoloq Ülviyyə İlyasovaya amnistiya aktı şamil edilib

Bu gün, 16:04

Mərkəzi Bank kart ödənişləri üzrə komissiyalara yuxarı hədd müəyyən edib

Bu gün, 15:25

Xankəndidə mağazada istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:24

Bulvarda yaşıllığa ziyan vuran 10 nəfər müəyyən edilib polisə çağırıldı – VİDEO

Bu gün, 15:01

Aprelin sonunda meteor yağışı müşahidə ediləcək

Bu gün, 14:42

Orxan Səttarov Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat katibi təyin edilib

Bu gün, 14:12

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 14:08

Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi: Ağacların kəsilməsi qanunvericiliyə uyğun aparılıb

Bu gün, 13:23

DİM: Dünən keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri 6 həftə sonra elan olunacaq

Bu gün, 13:21
Bütün xəbərlər