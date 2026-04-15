Milli Xalça Muzeyində “Yaddaşa həkk olunan təsvir” adlı fərdi sərgi açılıb - FOTO

На русском
Cəmiyyət

11:36 - Bu gün
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində .ART qlobal domeninin dəstəyi ilə multidisiplinar rəssam Mədinə Qasımovanın “Yaddaşa həkk olunan təsvir” adlı fərdi sərgisi açılıb.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, tədbirdə Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva iştirak ediblər.

Sərginin açılış mərasimində çıxış edən Milli Xalça Muzeyinin direktoru Əminə Məlikova qeyd edib ki, sərgidə rəssamın son beş ildə yaratdığı 28 əsər nümayiş olunur.

“Muzeyin ənənəvi texnologiya şöbəsində rəssamın eskizləri əsasında toxunan beş yeni xalça ekspozisiyanın mühüm hissəsini təşkil edir. Bu əsərlər müasir obrazın tekstildə ifadə imkanlarını nümayiş etdirərək ənənəvi sənət ilə çağdaş incəsənət arasında məzmunlu dialoq yaradır. Sərgi çərçivəsində “Analar üçün çiçəklər” əsərinin dörd təcəssümü – rəngkarlıq, xalça, vitraj və rəqəmsal interpretasiya muzeyin daimi kolleksiyasına daxil ediləcək”,- deyə Ə.Məlikova əlavə edib.

Layihə çərçivəsində eyni obrazın müxtəlif formalarda təcəssüm etdiyini vurğulayan direktor deyib: “Obraz rəngkarlıqdan rəqəmsal müstəviyə keçir, daha sonra vitraj, mozaika və ya xalça kimi maddi daşıyıcılarda yeni məna qazanır. Beləliklə, obraz sabit çərçivədə qalmır, transformasiya olunaraq fərqli materiallarda həyatını davam etdirir. Ekspozisiyanın daxili ritmini formalaşdıran təkrarlanan motivlər fəsillərin dəyişməsi, gül kompozisiyaları, qadın və kişi portretləri, Bakının şəhər mənzərələri və abstrakt formalar müxtəlif material və texnikalarda təqdim olunaraq vizual, emosional, immersiv mühit yaradır. Burada xalçatoxuma prosesinin səsyazması əsasında sərgi üçün xüsusi hazırlanmış səs instalyasiyası təqdim olunur”.

Mədəniyyət nazirinin müavini Səadət Yusifova bildirib ki, bu sərgi müəllifin zəngin və güclü yaradıcı enerjisindən xəbər verir.

“Mədəniyyət Nazirliyi yaradıcı insanlara xüsusi diqqət göstərir, istedadlı gənclərin yaradıcılığının dəstəklənməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Gənc rəssamların beynəlxalq səviyyədə tanınmasına şərait yaradılması prioritet məsələdir. Müəllifin fərqli vizual dili, sənətə cəsarətli yanaşması onu yaradıcılıq baxımından seçilən və yenilikçi edir. Əminik ki, sərgi həm yerli, həm də xarici ziyarətçilər üçün yaddaqalan olacaq və müasir incəsənətin inkişafına öz töhfəsini verəcək”, - deyə S.Yusifova əlavə edib.

Sərginin kuratoru, Almatı İncəsənət Muzeyinin inkişafı üzrə direktoru, muzeylərdə innovasiya sahəsində ekspert Vladimir Opredelenov söyləyib ki, rəssamın yaradıcılığı ənənələrə söykənərək tarixdən süzülüb gəlir və eyni zamanda müasir texnologiyalarla vəhdət təşkil edir.

Sərgi mayın 15-dək davam edəcək.

Paylaş:
114

Aktual

Cəmiyyət

Gülşad Məmmədova: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İqtisadiyyat

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Cəmiyyət

Azərbaycanda tədavülə yenilənmiş 100 manatlıq pul nişanı buraxılır

Cəmiyyət

Boğazında qida qalan 2 yaşlı uşaq öldü

Gülşad Məmmədova: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Uşaqları dəm qazından zəhərlənən ailənin 6 övladı dövlət himayəsində qalacaq

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

“PAŞA Holding” və Dünya İqtisadi Forumu arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib - FOTO

Avant qeyri yaşayış sahələri satışa çıxarıldı, 3000 ailəlik nəhəng kompleksdə biznes qurmaq imkanları! - FOTO

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

Son xəbərlər

Boğazında qida qalan 2 yaşlı uşaq öldü

Bu gün, 13:56

Gülşad Məmmədova: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Bu gün, 13:45

Uşaqları dəm qazından zəhərlənən ailənin 6 övladı dövlət himayəsində qalacaq

Bu gün, 13:44

Miqrant qayığı batdı, 250 nəfər itkin düşdü

Bu gün, 13:32

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:19

İTV-yə baş direktor seçkisinin tarixi bəlli oldu

Bu gün, 13:18

AFFA “Qarabağ”ı cərimələdi

Bu gün, 13:07

Uşaq arabası qaçaqmal vasitəsinə çevrildi

Bu gün, 13:02

Pezeşkian: İran qeyri-sabitliyə can atmır, konstruktiv dialoqa sadiqdir

Bu gün, 12:54

Köhnə 100 manatlıq əsginasların aqibəti necə OLACAQ?

Bu gün, 12:44

Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 12:36

Azərbaycanda muzdla çalışanların sayı azalıb – STATİSTİKA

Bu gün, 12:36

Hacı Əliyevin rütbəsi artırıldı

Bu gün, 12:23

Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edib

Bu gün, 12:11

Binəqədidə yanğın təhlükəli mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:10

Milli Xalça Muzeyində “Yaddaşa həkk olunan təsvir” adlı fərdi sərgi açılıb - FOTO

Bu gün, 11:36

“ASAN xidmət” BMT-nin Ekspertlər Komitəsinin sessiyasında müzakirəyə çıxarıldı - FOTO

Bu gün, 11:34

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Bu gün, 11:14

Uşağın ölkədən çıxışına qanuni əsas olmadan imtina mənəvi zərər yaradır - Ali Məhkəmədən izah

Bu gün, 11:12

ABŞ Şərqi Sakit okeanda qayığı vurdu: Ölənlər var

Bu gün, 11:04
Bütün xəbərlər