Tarixdə bu gün – 16 aprel nə günüdür?
Hər bir gün tarixdə müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.
1news.az 16 aprel tarixində baş verən hadisələri təqdim edir.
1862-ci il 16 aprel Amerikada vətəndaş müharibəsi baş verir : Virciniyada Yorktaun müharibəsi baş verir.
1871-ci il 16 aprel — Almaniyada konstitusiya qəbul edilib və Berlin Almaniyanın paytaxtı elan edilib.
19170ci il 16 aprel — Rusiya inqilabı: Vladimir Lenin İsveçrədəki sürgündən Rusiyanın Petroqrad şəhərinə qayıdıb.
1912-ci il 16 apreldə Manş dənizini təyyarə ilk ilk keçən amerikalı qadın pilot Harriet Quimbi (Harriet Quimby) olub.
1946-cı il 16 aprel — Suriya müstəqilliyini elan edir.
1992 — Azərbaycan və Monqolustan arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur.
2003 — Maykl Cordan Milli Basketbol Assosiasiyasında sonuncu oyununu keçirib.
2004 — Azərbaycan və Yunanıstan arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur.
Qeyd edək ki, 16 aprel həm Ümumdünya Səs və həm də Ümumdünya Bioloqlar Günüdür.