 “Emporio Armani” Bakıda yenilənmiş mağazasını və yaz-yay 2026 kolleksiyasını təqdim etdi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
“Emporio Armani” Bakıda yenilənmiş mağazasını və yaz-yay 2026 kolleksiyasını təqdim etdi - FOTO

12:02 - Bu gün
“Emporio Armani” Bakıda yenilənmiş mağazasını və yaz-yay 2026 kolleksiyasını təqdim etdi - FOTO

10 aprel tarixində “Emporio Armani”, Bakının mərkəzi, Rəsul Rza küçəsi 1/16 ünvanında yerləşən yenilənmiş mağazasının açılışını xüsusi tədbirlə qeyd edib.

Açılış tədbiri şəhərin tanınmış moda və media nümayəndələrini bir araya gətirərək, “Emporio Armani”-nin yeni konseptinin təqdim olunduğu xüsusi bir gecəyə çevrilib.

Yenilənmiş mağaza brendin beynəlxalq genişlənməsinin davamı olaraq, onun fərqli üslubunu müasir pərakəndə mühitində əks etdirir. Burada həmçinin “Emporio Armani”-nin yeni konsepti çərçivəsində hazırlanmış ilk kolleksiya nümayiş etdirilir.

Qonaqlar Yaz-Yay 2026 kolleksiyasını yaxından kəşf edərək, mövsümün incə siluetləri, zəngin teksturaları və yüksək səviyyəli dərzilik detalları ilə tanış olublar. Kolleksiya müasir şəhər ritmi ilə zamansız İtalyan zərifliyinin harmonik vəhdətini əks etdirir.

Təxminən 420 kvadrat metr sahəyə malik mağaza, şəhərin ən dinamik ərazilərindən birində mövqe tutur. Üç istiqamətdə yerləşən 17 vitrin, o cümlədən açıq vitrinlər məkanın şəffaflığını vurğulayaraq daxili mühitlə şəhər arasında vizual ahəng yaradır.

İnteryer Milanın prestijli Via Manzoni ünvanında təqdim olunan ən son retail konseptindən ilhamlanıb. Tavana inteqrasiya olunmuş rəqəmsal platformalar və vertikal ekranlar, məkanı Emporio Armani dünyasına xas immersiv və enerjili atmosferlə zənginləşdirir.

Sadə xətlər, diqqətlə seçilmiş materiallar və neytral rəng palitrası məkanın estetik dilini müəyyənləşdirərək kolleksiyaların ön plana çıxmasını təmin edir və eyni zamanda incə lüks hissini qoruyur. Girişdə yerləşən divar isə məkanın sərt xətlərini balanslaşdıraraq ziyarətçi axınına axıcılıq qazandırır.

Bu yenilənmə “Emporio Armani” brendinin Azərbaycandakı mövqeyini daha da möhkəmləndirir, Bakını, müasir moda ilə İtalyan ənənələrinin vəhdət təşkil etdiyi xüsusi bir mərkəz kimi ön plana çıxarır.

