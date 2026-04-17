Mikayıl Müşfiqin xatirə muzeyi zədələndi - FOTO
Mikayıl Müşfiqin Xızıdakı xatirə muzeyi artıq bir neçə ildir ki, Tıx çayında baş verən sel daşqınları nəticəsində ciddi zərər görüb. Sonuncu sel hadisəsi isə vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb, muzey binasında və ətraf ərazilərdə ciddi fəsadlar törədib.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadənMikayıl Müşfiqin xatirə muzeyini zədələdi xəbər verir ki, bu barədə şairin əmisi nəvəsi Reyhan İsmayılzadə bir neçə gün öncə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
“Tərəfimizdən edilən çoxsaylı müraciətlər və keçirilən görüşlərdən sonra Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən muzeydə yenidənqurma işlərinin aparılması ilə bağlı cavab məktubu təqdim olunub. Lakin təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, bu günə qədər həmin istiqamətdə heç bir əməli addım atılmayıb” , - o qeyd edib.
Məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyinə verdiyimiz sorğunun əsasında bəlli oldu ki, Mikayıl Müşfiqin xatirə muzeyi qısa müddətdə əsaslı təmirə dayandırılacaq.
Xatırladaq ki, daha öncə Mədəniyyət Nazirliyindən saytımıza verilən açıqlamada Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri - şair Mikayıl Müşfiq və dramaturq Cəfər Cabbarlının ev muzeylərinin təmir olunacağı bildirilmişdi.
Qeyd edək ki, Mikayıl Müşfiq adına xatirə muzeyi 1988-ci ildə onun 80 illik yubileyindən sonra Xızının Sayadlar kəndində yaradılıb. Şairin evi dağıldığı üçün muzey atasının bağ sahəsində qurulub. 1992-ci ildə tikilən muzey binası 1 mərtəbəli, 1 otaqlı olub (55 m²). 2004-cü ildə dövlət himayəsinə keçərək rəsmi muzey statusu alıb və 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir. Muzeydə 221 eksponat saxlanılır.