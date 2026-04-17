“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

20:00 - Bu gün
“FOMO Baku” beynəlxalq elektron musiqi səhnəsində mövqeyini sürətlə gücləndirməyə davam edir.

“DJ Mag” jurnalının yenilənmiş Top 100 Clubs reytinqində klub 49-cu yerə yüksələrək ilk dəfə olaraq dünyanın ən yaxşı 50 klubu sırasına daxil olub.

Xatırladaq ki, “FOMO Baku” 2024-cü ildə bu reytinqdə debüt etmiş, 2025-ci ildə isə 65-ci yerə yüksələrək qlobal miqyasda ən dinamik irəliləyiş göstərən klublardan biri kimi diqqət çəkmişdi.

Bu yeni nəticə “FOMO Baku”-nun yalnız Azərbaycanda deyil, həm də ölkə hüdudlarından kənarda elektron musiqi mərkəzlərindən birinə çevrildiyini bir daha təsdiqləyir. Qısa müddət ərzində klub dünya səhnəsinin aparıcı sənətçilərini və elektron musiqi sənayesinin ən nüfuzlu adlarını qəbul edən məkan kimi formalaşıb. “FOMO Baku” səhnəsində Adriatique, Dixon, Âme, CamelPhat, Pete Tong, GORDO, Mahmut Orhan, Emanuel Satie, Adam Ten kimi ulduzlarla yanaşı, Tom Zeta və Vini Pistori kimi yeni nəsil artistlər də çıxış ediblər. Həm tanınmış headliner-lərin, həm də yeni trend yaradan sənətçilərin çıxışları klubun musiqi xəttinə xüsusi balans verir və onun qlobal elektron musiqi xəritəsində mövqeyini daha da möhkəmləndirir.

Klubun proqram siyasətində xüsusi yer tutan “Eleven” by Peredel seriyası “FOMO Baku”-nun vizit kartlarından birinə çevrilib. Bu layihə özünəməxsus atmosferi və musiqi seçimi ilə həm yerli, həm də beynəlxalq auditoriyanı cəlb edir.

Bununla yanaşı, Bakı Formula 1 Qran-Prisi çərçivəsində keçirilən eksklüziv gecələr də klubun təqvimində mühüm yer tutur. Bu tədbirlər hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn qonaqları bir araya gətirərək Bakının qlobal gecə həyatında mühüm mərkəzlərdən biri kimi mövqeyini daha da gücləndirir.

2026-cı ildə “FOMO Baku” yeni formatların inkişafını davam etdirərək genişmiqyaslı bir layihəyə start verir: FOMO POWER DAYs & NIGHTs. Bu konsept elektron musiqi səhnəsini Bakının mərkəzinə gətirərək gündüz open-air tədbirlərini və gecə partilərini dünya səviyyəli artistlərin iştirakı ilə birləşdirəcək və tamamilə yeni musiqi təcrübəsi formalaşdıracaq.

Bizim üçün bu nəticə sadəcə bir reytinq mövqeyi deyil — bu, ətrafımızda formalaşan enerjinin və icmanın gücünün göstəricisidir. İlk gündən məqsədimiz Bakıda dünya səviyyəli bir məkan yaratmaq idi və "DJ Mag" siyahısında ilk 50-yə daxil olmaq doğru istiqamətdə irəlilədiyimizi təsdiqləyir. Qarşıda isə yeni formatlar, daha böyük adlar və daha cəsarətli layihələr var”, — deyə “FOMO Baku” komandası bildirib.

“FOMO Baku” inkişafını davam etdirərək klub sənayesində yeni standartlar formalaşdırır və Bakının beynəlxalq musiqi mərkəzi kimi mövqeyini daha da gücləndirir.

Aktual

Cəmiyyət

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

Cəmiyyət

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

İdman

Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı maksimum bal toplayanların sayı açıqlandı

Dünya

İran açıqladı: Hörmüz boğazı ticarət gəmiləri üçün açılıb

Cəmiyyət

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

2026-nın 3 ayı ərzində şəhid ailəsi üzvlərinə 50 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Bakı, Abşeron və Xaçmazda suçəkmə işləri həyata keçirilir - VİDEO

Ötən gün 40 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Meteoroloji xidmət: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Son xəbərlər

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

Bu gün, 20:00

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

Bu gün, 18:25

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Bu gün, 17:59

Tramp: ABŞ hazırda dünyanın ən möhtəşəm ölkəsidir

Bu gün, 17:58

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 17:27

Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı maksimum bal toplayanların sayı açıqlandı

Bu gün, 17:27

2026-nın 3 ayı ərzində şəhid ailəsi üzvlərinə 50 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

Bu gün, 17:22

İran açıqladı: Hörmüz boğazı ticarət gəmiləri üçün açılıb

Bu gün, 17:01

Üç qardaş ölkə liderləri Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində bir araya gəldilər - FOTO

Bu gün, 16:51

Yağış, qar yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:47

“Anadolu Ankası – 2026” beynəlxalq təlimi uğurla başa çatıb - VİDEO

Bu gün, 16:35

Azərbaycan Prezidenti Şahbaz Şəriflə görüşdü - FOTO

Bu gün, 16:27

Mikayıl Müşfiqin xatirə muzeyi zədələndi - FOTO

Bu gün, 16:25

Antalya Diplomatiya Forumunun açılış mərasimi keçirilir, Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edir

Bu gün, 16:18

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan regional sahibliyin qəti tərəfdarıdır

Bu gün, 16:07

Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Baş Prokurorluq Binəqədiə baş verən hadisə ilə bağlı birgə məlumat yaydı

Bu gün, 15:59

Binəqədidə dəhşət: Keçmiş arvadını öldürüb, evi partlatdı – VİDEO

Bu gün, 15:44

Məktəb hücumlarından sonra türk serialları ilə bağlı mühüm qərar

Bu gün, 15:43

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Bu gün, 15:13

Qanada M çiçəyi yoluxmaları 1062-yə çatdı

Bu gün, 14:50
Bütün xəbərlər