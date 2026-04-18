Bu gün Başlıbel faciəsindən 33 il ötür

Bu gün Başlıbel faciəsinin ildönümüdür.

1news.az xəbər verir ki, 1993-cü ilin aprelində Ermənistanın Kəlbəcər rayonunu işğalı zamanı Başlıbel kəndində törətdiyi qırğından 33 il ötür.

1993-cü ilin aprelin əvvəllərində Kəlbəcərin ermənilər tərəfindən işğalından sonra 2 minə yaxın əhalisi olan Başlıbel kəndinin 62 sakini evlərini vaxtında tərk edə bilməmiş və düşməndən qorunmaq üçün dağlara çəkilərək kahalara sığınıblar. Onlar kahalarda cəmi 18 gün gizli yaşaya biliblər. Aprelin 18-də ermənilər sakinlərin sığındığı kahaların yerini aşkarladıqdan sonra onların üzərinə silahlı hücuma keçiblər. Nəticədə sakinlərdən 14 nəfər girov götürülüb, 18 nəfər qətlə yetirilib. Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerlərini kəndin ərazisindəki digər kahalara dəyişərək mühasirə həyatını davam etdirib. Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

Başlıbel faciəsi ilə bağlı məlumatlar ABŞ Dövlət Departamentinin Demokratiya, İnsan Hüquqları və Əmək Bürosunun 2021-ci il dünya ölkələrində insan hüquqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatında da yer alıb.

Kəlbəcər rayonu işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan tərəfi Ermənistan silahlı qüvvələrinin amansızcasına qətlə yetirdiyi həmin şəxslərin meyitlərinin həmkəndliləri tərəfindən mağara yaxınlığında dəfn olunduğu yeri aşkar edib. Kütləvi şəkildə qətlə yetirilmiş həmin sakinlərin qalıqları ekshumasiya edilməklə şəxsiyyətləri müəyyənləşdirilib və ayrı-ayrı dəfn olunub.

Sağ qalan şahidlərin ifadələri də təsdiq edir ki, Başlıbel qətliamı zamanı sakinlər arasında girov götürülənlər olub və bugünədək itkin hesab olunanlar var.

Kəlbəcər rayonunun ən qədim və böyük kəndlərindən biri olan Başlıbelin tarixi, mədəni və dini obyektləri işğal zamanı dağıdılaraq məhv edilib.

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edilib

Siyasət

Azərbaycanın xarici işlər naziri NATO rəsmisi ilə enerji təhlükəsizliyi və regional prosesləri müzakirə edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə ruandalı həmkarı arasında görüş baş tutub

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə yəmənli həmkarı arasında görüş keçirilib

Cəmiyyət

Bakıda növbəti iməcilik: küçələr yuyulub, yaşıllıqlara qulluq göstərilib - FOTO

Şəmkirdə məktəbdə yanğın olub, şagirdlər təxliyə edilib - YENİLƏNİB 1

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda yeni doğulan körpənin beyninə qan sızıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Paytaxtda mənzillərdən 10 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Masazırda iki qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Qış parkının yaxınlığında evdə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Bulvarda yaşıllığa ziyan vuran 10 nəfər müəyyən edilib polisə çağırıldı – VİDEO

Son xəbərlər

Bakıda növbəti iməcilik: küçələr yuyulub, yaşıllıqlara qulluq göstərilib - FOTO

Bu gün, 14:38

Azərbaycanın xarici işlər naziri NATO rəsmisi ilə enerji təhlükəsizliyi və regional prosesləri müzakirə edib

Bu gün, 14:15

Ceyhun Bayramov ilə ruandalı həmkarı arasında görüş baş tutub

Bu gün, 13:55

Şəmkirdə məktəbdə yanğın olub, şagirdlər təxliyə edilib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 13:32

Ceyhun Bayramov ilə yəmənli həmkarı arasında görüş keçirilib

Bu gün, 13:09

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün bahalaşması davam edir

Bu gün, 12:55

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:39

Bakıda yeni doğulan körpənin beyninə qan sızıb

Bu gün, 12:26

İlham Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 12:22

Hikmət Hacıyev venesuelalı nazir müavini ilə görüşdü

Bu gün, 12:10

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 11:54

Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə görüşüb

Bu gün, 11:40

Azərbaycan XİN Başlıbel faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 11:04

Şirvanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 5 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:45

Yol polisi gözlənilən hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:30

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 10:07

Bu gün Başlıbel faciəsindən 33 il ötür

Bu gün, 09:59

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

17 / 04 / 2026, 20:00

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

17 / 04 / 2026, 18:25

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

17 / 04 / 2026, 17:59
Bütün xəbərlər