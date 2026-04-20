11:35 - Bu gün
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib.

Bildirilib ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına uyğun olaraq, hazırda paytaxt ərazisində, eləcə də respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında yağış və fasilələrlə külək müşahidə olunur.

Yağışlı, çiskinli havalarda yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması və digər kritik hava şərtlərini nəzərə alaraq, sürücülər sürət həddini minimuma endirməli, kifayət qədər ara məsafəsi saxlamalı, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına nəzarət etməlidirlər.

Yağışlı havalarda hərəkətin çətinliyini nəzərə alaraq, piyadalar daha məsuliyyətli olmalı, yollarda həyat və sağlamlıqları üçün təhlükə yaradan qayda pozuntularından çəkinməlidirlər.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək onlardan yola çıxarkən diqqətli olmağı, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyi xahiş edir.

Aktual

Rəsmi

Prezident BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının 82-ci sessiyasının iştirakçılarına müraciət edib

Siyasət

Dövlət Başçısı: 400-dən artıq azərbaycanlı mülki şəxs mina partlayışları nəticəsində həyatını itirmiş və ya yaralanmışlar

Siyasət

Ceyhun Bayramov Tailandın Baş naziri Anutin Çarnvirakul ilə görüşüb - FOTO

Siyasət

Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib

Cəmiyyət

Ümumtəhsil müəssisələrində aparılan monitorinqlər zamanı nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

WUF13-də qeydiyyatdan keçənlərin sayı 20 minə çatıb

Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən uşaqların sonuncusu da evə buraxılıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Meteoroloji xidmət: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Xırdalanda qətl hadisəsi törədilib - YENİLƏNİB

Bulvarda yaşıllığa ziyan vuran 10 nəfər müəyyən edilib polisə çağırıldı – VİDEO

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Son xəbərlər

Ümumtəhsil müəssisələrində aparılan monitorinqlər zamanı nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 11:56

İran: ABŞ ilə ikinci raund danışıqlar planlaşdırılmır

Bu gün, 11:49

Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 11:35

WUF13-də qeydiyyatdan keçənlərin sayı 20 minə çatıb

Bu gün, 11:28

Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən uşaqların sonuncusu da evə buraxılıb

Bu gün, 11:24

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Bu gün, 11:16

Sosial müavinət alanların nəzərinə

Bu gün, 11:10

"Azərpoçt"a yeni rəhbər təyin edilib

Bu gün, 10:58

"Neftçi" ilə oyunda "Zirə"nin yubiley heç-heçəsi qeydə alındı

Bu gün, 10:56

FHN: Ötən həftə 49 nəfər xilas edilib

Bu gün, 10:47

Atəşkəs pozuldu: Hizbullah İsrail ordusuna hücum etdiyini açıqladı

Bu gün, 10:41

Azərbaycanda I rübdə 10 mindən çox şəxsə əmək pensiyası təyin olunub

Bu gün, 10:25

Bakı–Banqkok Bəyannaməsi qəbul olundu

Bu gün, 10:07

Ötən gün Füzulidəki qəzada həyatını itirən hərbçilərin FOTOSU

Bu gün, 09:57

ABŞ-də 3 evə silahlı hücum: 8 uşaq həyatını itirdi

Bu gün, 09:50

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 09:43

Tbilisidə azərbaycanlı qızın meyiti tapıldı - Foto

Bu gün, 09:32

Bu ərazilərdə qazın verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq

Bu gün, 09:25

İlham Əliyev: Azərbaycan əsas daşımalar qovşağı kimi öz rolunu gücləndirir

Bu gün, 09:21

Dövlət Başçısı: 400-dən artıq azərbaycanlı mülki şəxs mina partlayışları nəticəsində həyatını itirmiş və ya yaralanmışlar

Bu gün, 09:15
Bütün xəbərlər