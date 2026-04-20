Ümumtəhsil müəssisələrində aparılan monitorinqlər zamanı nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

11:56 - Bu gün
Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən ümumtəhsil müəssisələrində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən monitorinqlər aparılır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, cari ilin mart ayı ərzində 390 ümumtəhsil müəssisəsində monitorinq keçirilib. Həmin məktəblərdən 263-də ciddi sanitar pozuntular (sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik vəziyyətin qeyri-qənaətbəxş olması, məhsulların saxlanması zamanı temperatur rejiminə düzgün əməl olunmaması, işçilərin məcburi tibbi müayinədən keçməməsi və şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməməsi, qida blokunda təmizlik və dezinfeksiya tədbirlərinin aparılmaması və s.) müəyyən edilib. Eyni zamanda 23 məktəbdə yararlılıq müddəti bitmiş, 5 məktəbdə isə bufetdə satılması qadağan edilən məhsullar aşkarlanıb.

Yararlılıq müddəti bitmiş və satılması qadağan edilmiş məhsullar dərhal satışdan kənarlaşdırılıb. Aşkar olunmuş uyğunsuzluqlarla bağlı məsul şəxslər barəsində inzibati tədbir görülüb, icrası məcburi göstərişlər verilib. Eyni zamanda, məsələnin ciddi şəkildə nəzarətə götürülməsi üçün Elm və Təhsil Nazirliyinə və regional təhsil idarələrinə məktublar ünvanlanıb.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 171 saylı müvafiq qərarına əsasən, ümumtəhsil müəssisələrində şagirdlərin qidalanması zamanı istifadə olunması qadağan edilən məhsulların siyahısı müəyyən edilib. Qanunvericiliklə bu tip müəssisələrdə istehlaka təqdim edilməsi qadağan olunmuş və yararlılıq müddəti bitmiş məhsulların uşaqlara satılmasına yol verilmir. Məktəblərin qida blokunun sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik vəziyyəti, istehlaka verilən qida məhsullarının minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri də tələblərə uyğun olmalıdır.

Ciddi sanitar pozuntular aşkarlanan məktəblər

1

25 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, N.Rüstəmov

küçəsi 3

2

29 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Telnov küçəsi 6

3

24 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Mehmandarov küçəsi 76

4

17 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Q.Nəbi küçəsi 6a

5

64 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, N.Mahmudov küçəsi 16

6

95 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Q.Nəbi küçəsi 13

7

257 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri Xətai rayonu, Sadıqcan küçəsi 23

8

26 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, R.İmanov küçəsi 2

9

123 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Əzizbəyov

küçəsi 15

10

121 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Xəqani küçəsi 15

11

124 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şağan qəsəbəsi

12

181 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, Q.İsmayılov küçəsi 18

13

326 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Ş.İ.Xətai küçəsi 32

14

218 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Hövsan südçülük sovxozu

15

136 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, H.Hasilov küçəsi 1

16

113 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi, M.Adil küçəsi 4

17

104 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, C.Qurbanov küçəsi 3

18

114 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, M.Əsədullayev küçəsi 5

19

281 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, İ.Əhlimanlı küçəsi 15/16

20

280 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, İ.Əhlimanlı küçəsi 13/14

21

200 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, F.Xoyski prospekti 17

22

“Ankara” məktəb-liseyi

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,

Təbriz küçəsi 47

23

47 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq prospekti 139

24

258 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, S.Rəhman küçəsi 34

25

36 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ak.H.Əliyev küçəsi 45

26

20 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Parlament prospekti

27

272 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Nuriyev

küçəsi 160

28

251 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Nuriyev

küçəsi 69

29

70 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Çobanzadə küçəsi 69

30

145 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Kürçaylı

küçəsi 17

31

32 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Özbəkistan küçəsi 3

32

220 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, E.Süleymanov küçəsi 120A

33

62 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 69

34

12 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Özbəkistan küçəsi 3

35

240 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Cəlal

küçəsi 26

36

5 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 4-cü mkr, Cavadxan küçəsi 68a

37

179 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, G.Ramazanov küçəsi 1

38

217 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, G.Ramazanov küçəsi 84

39

102 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, A.Gəraybəyli küçəsi 73

40

135 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mkr, İ.Dadaşov küçəsi 79

41

157 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9-cu mkr, M.Cəlal küçəsi 103A

42

248 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mkr, İ.Dadaşov küçəsi 348

43

297 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, T.Yaqubov küçəsi 5

44

298 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, T.Yaqubov küçəsi 5

45

299 nömrəli məktəb-lisey

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, A.Zeynallı küçəsi 75

46

160 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Azadlıq

prospekti 9

47

Sumqayıt şəhər 27 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, 6-cı mikrorayon

48

Sumqayıt şəhər 36 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon

49

Sumqayıt şəhər V.İbrahimov adına 35 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon

50

Sumqayıt şəhər 23 nömrəli texniki fənlər təmayüllü lisey

Sumqayıt şəhəri, 4-cü mikrorayon

51

Sumqayıt şəhər 11 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Sumqayıt şəhəri, Əzizbəyov küçəsi, 2-ci məhəllə

52

Sumqayıt şəhər 25 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Sumqayıt şəhəri, 2-ci mikrorayon

53

Sumqayıt şəhər Z.Hacıyev adına 17 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, 8-ci mikrorayon

54

Sumqayıt şəhər 16 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Sumqayıt şəhəri, 14-cü məhəllə

55

Sumqayıt şəhər N.Gəncəvi adına texniki və təbiət elmləri lisey-məktəb

Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon

56

Sumqayıt şəhər 39 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Sumqayıt şəhəri, 17-ci mikrorayon

57

Sumqayıt şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, 21-ci məhəllə

58

Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Sumqayıt şəhəri, 12-ci məhəllə

59

Sumqayıt şəhər M.Quliyev adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, 2-ci mkr, H.Əliyev prospekti

60

Sumqayıt şəhər 13 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Sumqayıt şəhəri, 3-cü mikrorayon

61

Sumqayıt şəhər M.Müşviq adına 34 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, 11-ci mikrorayon

62

Sumqayıt şəhər H.Polad adına 28 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Sumqayıt şəhəri, 10-cu mikrorayon

63

Sumqayıt şəhər 14 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, 4-cü mikrorayon

64

Sumqayıt şəhər 24 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Sumqayıt şəhəri, 14-cü məhəllə

65

Sumqayıt şəhər 7 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Sumqayıt şəhəri, Corat qəsəbəsi

66

Sumqayıt şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, 1-ci mikrorayon

67

Sumqayıt şəhər “İstedad” liseyi

Sumqayıt şəhəri, 5-ci mikrorayon

68

Sumqayıt şəhər H.Aslanov adına 22 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, Koroğlu prospekti, 9-cu mikrorayon

69

Sumqayıt şəhər 26 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon

70

Sumqayıt şəhər M.Füzuli adına 15 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, Koroğlu prospekti, 5-ci mikrorayon

71

Sumqayıt şəhər 19 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, H.Zeynalabdin qəsəbəsi, Xətai küçəsi 57

72

Sumqayıt şəhər Ş.İ.Xətai adına 30 nömrəli tam orta məktəb

Sumqayıt şəhəri, 12-ci mikrorayon

73

Xırdalan şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb

Xırdalan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

74

Xırdalan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəb

Xırdalan şəhəri, 28-ci məhəllə

75

Xırdalan şəhər B.Y.Cəfərova adına 3 nömrəli məktəb-lisey

Xırdalan şəhəri, məhəllə 25

76

Xırdalan şəhər 2 nömrəli orta ümumtəhsil məktəbi

Xırdalan şəhəri, 28-ci məhəllə

77

Xırdalan şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb

Xırdalan şəhəri, S.Bəhlulzadə küçəsi 19

78

Saray qəsəbə A.Müzəffər adına 2 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsi, M.Müşfiq küçəsi

79

Güzdək qəsəbə tam orta ümumtəhsil məktəbi

Abşeron rayonu, Güzdək qəsəbəsi

80

Hökməli tam orta məktəb

Abşeron rayonu, Hökməli qəsəbəsi

81

Qobu qəsəbə Ə.S.İbrahimov adına 2 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsi

82

Şahağac kənd D.Əsədov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Astara rayonu, Şahağac kəndi

83

Şiyəkəran kənd O.Yəhyayev adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Astara rayonu, Şiyəkəran kəndi

84

Astara rayon Şiyəkəran kənd N.Gəncəvi adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Astara rayonu, Şiyəkəran kəndi

85

Astara şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb

Astara rayonu, H.Əliyev 122

86

Astara rayon M.F.Axundov adına Pensər kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

Astara rayonu, Pensər kəndi

87

Ağdaş şəhər Nizami Gəncəvi adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Ağdaş şəhəri, N.Nərimanov küçəsi 3/4

88

Ağdaş şəhər M.İsayev adına tam orta məktəb

Ağdaş şəhəri, H.Əliyev prospekti 91

89

Ağcabədi rayon M.Aranlı adına 11 nömrəli tam orta məktəb

Ağcabədi rayonu, H.Əliyev prospekti

90

Ağcabədi rayon M.F.Axundov adına 3 nömrəli humanitar təmayüllü

məktəb-lisey

Ağcabədi rayonu, F.Əlizadə küçəsi 1

91

Ağcabədi şəhər Şirin Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Ağcabədi şəhəri

92

Ağcabədi rayon Hindarx qəsəbəsi, E.İsmayılov adına 1 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Ağcabədi rayonu, Hindarx qəsəbəsi

93

Ağdam rayon 18 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi

94

Ağdam rayon H.Əsgərov adına Quzanlı qəsəbə tam orta ümumtəhsil məktəbi

Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi

95

Ağstafa rayon Dağkəsəmən kənd 3 nömrəli tam orta məktəb

Ağstafa rayonu, Dağkəsəmən kəndi

96

Ağstafa şəhər 2 nömrəli məktəb

Ağstafa şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi

97

Ağstafa şəhər S.Şükürova adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Ağstafa şəhəri, A.Ələsgər küçəsi 65

98

Astara rayon Təngərüd kənd tam orta məktəb

Astara rayonu, Təngərüd kəndi

99

Astara şəhər Ceyhun Babayev adına 3 nömrəli lisey

Astara şəhəri, H.Əliyev prospekti

100

Astara şəhər Rasim Camalov adına 7 nömrəli tam orta məktəb

Astara rayonu, Kələdəhnə qəsəbəsi

101

Beyləqan şəhər təbiət və humanitar fənlər təmayüllü lisey

Beyləqan şəhəri, Z.Əliyeva küçəsi 1

102

Beyləqan rayon Bünyadlı kəndi Y.Quliyev adına tam orta məktəb

Beyləqan rayonu, Bünyadlı kəndi

103

Beyləqan şəhər N.Allahverdiyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Beyləqan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 132

104

Bərdə şəhər 8 nömrəli tam orta məktəb

Bərdə şəhəri, H.Əliyev prospekti 155

105

Bərdə şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb

Bərdə şəhəri, Y.Nağıyev küçəsi

106

Bərdə şəhər Zərifə Əliyeva adına texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey

Bərdə şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

107

Bərdə şəhər Kətəlparaq kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bərdə şəhəri, Kətəlparaq kəndi

108

Bərdə şəhər S.Behbudov adına 6 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Bərdə şəhəri, Bakı küçəsi

109

Bərdə şəhər Nizami Gəncəvi adına beynəlmiləl 2 nömrəli tam orta məktəb

Bərdə şəhəri, Natavan küçəsi

110

Bərdə şəhər Alı Mustafayev adına 5 nömrəli tam orta məktəb

Bərdə şəhəri, K.Cabbarov küçəsi

111

Biləsuvar rayon C.Məmədov adına 1 nömrəli Xırmandalı kənd tam orta məktəb

Biləsuvar rayonu, Xırmandalı kəndi

112

Biləsuvar şəhər Əlövsət Eynullayev adına 4 nömrəli tam orta məktəb

Biləsuvar rayonu, H.Əliyev küçəsi

113

Biləsuvar şəhər Nizami Gəncəvi adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Biləsuvar rayonu, H.Əliyev küçəsi

114

Balakən şəhər A.Novruzov adına humanitar texniki lisey

Balakən şəhəri, R.Səmədov küçəsi

115

Balakən şəhər Nizami adına tam orta məktəb

Balakən şəhəri, Z.Əliyeva küçəsi

116

Balakən şəhər Nəsimi adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Balakən şəhəri, C.Məmmədquluzadə küçəsi

117

M.P.Vaqif adına Tülü kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Balakən rayonu, Tülü kəndi

118

Cəlilabad şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb

Cəlilabad şəhəri, Qarabağ küçəsi

119

Cəlilabad şəhər 8 nömrəli tam orta məktəb

Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti

120

Gəncə şəhər Ə.Cavad adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, Yeni Gəncə qəsəbəsi, 28 May küçəsi 87

121

Gəncə şəhər Cəfər Cabbarlı adına 6 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, Yeni Gəncə, H.Ə.Hüseynzadə küçəsi 36

122

Gəncə şəhər M.C.Paşayev adına 39 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, D.Qorqud küçəsi 26

123

Gəncə şəhər İ.Qayıbov adına 1 nömrəli pilot tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi 2

124

Gəncə şəhər 27 nömrəli məktəb-lisey

Gəncə şəhəri, Ə.Cəmil küçəsi 8

125

Gəncə şəhər M.Ə.Sabir adına 5 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, Nizami küçəsi 38

126

Gəncə şəhər M.A.Abbaszadə adına 20 nömrəli orta məktəb

Gəncə şəhəri, H.Əliyev prospekti 26

127

Gəncə şəhər Nizami Aydın adına 18 nömrəli orta məktəb

Gəncə şəhəri, A.Ziyadxanov küçəsi 38

128

Gəncə şəhər 29 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, A.Ziyadxanov küçəsi 20

129

Gəncə şəhər 17 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhər, Sadılı qəsəbəsi

130

Gəncə şəhər M.S.Vazeh adına 16 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri,Təbriz küçəsi 96

131

Gəncə şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, 5-ci mikrorayon, Ü.Hacıbəyli küçəsi

132

Gəncə şəhər M.P.Vaqif adına 8 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, Bağbanlar məhəlləsi 76

133

Gəncə şəhər 30 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, Nizami prospekti 18

134

Gəncə şəhər M.Müşfiq adına 14 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, Qəmərli küçəsi 34

135

Gəncə şəhər V.Əliyev adına 12 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, Gülüstan qəsəbəsi

136

Göyçay şəhər Ak.Z.Bünyadov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Göyçay şəhəri, Atatürk küçəsi 50

137

Göyçay rayon R.Rza adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Göyçay rayonu, N.Nərimanov küçəsi 17

138

Göyçay şəhər N.Gəncəvi adına 7 nömrəli tam orta məktəb

Göyçay şəhəri, N.Gəncəvi küçəsi 4

139

Dəyirmandağ kənd tam orta məktəb

Gədəbəy rayonu, Dəyirmandağ kəndi

140

Goranboy şəhər Q.Məmmədov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Goranboy şəhəri

141

Qızılhacılı qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəb

Goranboy şəhəri, Qızılhacılı qəsəbəsi

142

Göygöl şəhər 6 nömrəli tam orta məktəb

Göygöl şəhəri, Nəsibov məhəlləsi

143

Xudat şəhər K.Məhərrəmov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri, H.Əliyev küçəsi 13

144

Xaçmaz şəhər akademik Zərifə Əliyeva adına 8 nömrəli məktəb-lisey

Xaçmaz şəhəri, H.Z.Tağıyev küçəsi 78

145

Xaçmaz şəhər Ç.Abdullayev adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Xaçmaz şəhəri, Bakı küçəsi

146

Xaçmaz şəhər Ş.Sədiyev adına Qımılqışlaq kənd tam ümumtəhsil orta məktəbi

Xaçmaz rayonu, Qımılqışlaq kəndi

147

Xaçmaz şəhər C.Cabbarlı adına 6 nömrəli tam orta məktəb

Xaçmaz şəhəri, C.Əzizov küçəsi

148

Xaçmaz rayon Qusarçay kənd A.Məmmədov adına Qusarçay tam orta məktəb

Xaçmaz rayonu, Qusarçay kəndi

149

Xaçmaz rayon Nərəcan kənd tam orta məktəb

Xaçmaz rayonu, Nərəcan kəndi

150

Xaçmaz şəhər M.Məmmədov adına 4 nömrəli tam orta məktəb

Xaçmaz şəhəri, N.Tusi küçəsi

151

Xaçmaz şəhər M.Babayev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Xaçmaz şəhəri, H.Z.Tağıyev küçəsi

152

Xaçmaz şəhər Ə.Tahirov adına tam orta məktəb

Xaçmaz rayonu, Köhnə Xaçmaz kəndi

153

Xaçmaz rayon Xudat şəhər T.Fərzəliyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri

154

N.Gəncəvi adına 2 nömrəli tam orta məktəb

İmişli şəhəri, A.Ələsgər küçəsi 15

155

İmişli şəhər İ.Səfərov adına tam orta məktəb

İmişli şəhəri, Yalavac kəndi

156

İmişli rayon Məzrəli kənd R.Əliyev adına tam orta məktəb

İmişli şəhəri, Məzrəli kəndi

157

İmişli şəhər S.Məmmədov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

İmişli şəhəri, S.Fətəliyev küçəsi 1

158

Qızılkənd kənd H.Hüseynov adına tam orta məktəb

İmişli rayonu, Qızılkənd kəndi

159

N.Şirinov adına 5 nömrəli tam orta məktəb

İmişli şəhəri, T.İsmayılov küçəsi

160

A.Eminov adına 7 nömrəli tam orta məktəb

İmişli şəhəri, M.Əsədov küçəsi

161

N.Nəmirov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

İmişli şəhəri, M.Əzizbəyov küçəsi

162

Sığırlı kənd C.Əsgərov adına tam orta məktəb

Kürdəmir rayonu, Sığırlı kəndi

163

Kürdəmir şəhər M.Ə.Rəsulzadə adına 2 nömrəli məktəb-lisey

Kürdəmir rayonu, M.F.Axundov küçəsi

164

Kürdəmir rayon T.İsmayılov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Kürdəmir şəhəri, Nizami küçəsi 4

165

Kürdəmir rayon V.Qurbanov adına Köhnəbazar kənd tam orta məktəb

Kürdəmir rayonu, Köhnəbazar (Şıxımlı) kəndi

166

Kürdəmir şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

Kürdəmir rayonu, O.Mirzəyev küçəsi, ev 18

167

Quba şəhər 6 nömrəli tam orta məktəb

Quba şəhəri, Vaqif küçəsi

168

Quba şəhər H.Hüseynov adına 4 nömrəli tam orta məktəb

Quba şəhəri, A.Rəhimov küçəsi

169

Quba rayon A.Məmmədov adına 2 nömrəli tam orta məktəb-lisey

Quba şəhəri, Ə.Nərimanov küçəsi

170

Quba rayon Bayram Şıxəmirov adına Zərdabi qəsəbə tam orta məktəb

Quba rayonu, Zərdabi qəsəbəsi

171

Quba rayon İ.Hummetov adına tam orta məktəb

Quba rayonu, Vladimirovka kəndi

172

Quba şəhər Z.Cəfərov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Quba şəhəri, Ə.Nərimanov küçəsi

173

Quba rayon İkinci Nügədi kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Quba rayonu, İkinci Nügədi kəndi

174

Quba rayon R.Məmmədov adına Alekseyevka kənd tam orta məktəb

Quba rayonu, Alekseyevka kəndi

175

Quba rayon Z.Kərimov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Quba rayonu, 1-ci Nügədi kəndi

176

Qusar rayon Urva kənd K.Kərimov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Qusar rayonu, Urva kəndi

177

Qusar rayon Hil kənd tam orta məktəb

Qusar rayonu, Hil kəndi

178

Qusar şəhər B.Ağaverdiyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Qusar şəhəri, H.Əliyev prospekti 119

179

Qusar rayon Samur kənd tam orta məktəb

Qusar rayonu, Samur qəsəbəsi

180

Qax rayon Ləkit kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

Qax rayonu, Ləkit kəndi

181

Qax rayon Zərnə kənd S.Vəliyev adına tam orta məktəb

Qax rayonu, Zərnə kəndi

182

Qax rayon M.Ə.Sabir adına Cüllük kənd tam orta məktəb

Qax rayonu, Cüllük kəndi

183

Qax şəhər N.Allahverdiyev adına 2 nömrəli məktəb-lisey

Qax şəhəri, A.Məmmədov 45

184

Qax rayon Qaxbaş kənd 2 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Qax rayonu, Qaxbaş kəndi

185

Qax şəhər Tofiq İsmayılov adına 5 nömrəli tam orta məktəb

Qax şəhəri, M.Müşfiq küçəsi 7

186

Qax şəhər Etibar Babayev adına 4 nömrəli tam orta məktəb

Qax şəhəri, İ.Mustafayev küçəsi

187

Qax şəhər V.Əliyev adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Qax şəhəri, H.Əliyev prospekti

188

Qazax şəhər S.Əfəndiyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Qazax şəhəri H.Z.Tağıyev küçəsi 31

189

Qəbələ şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

Qəbələ şəhəri, H.Əliyev prospekti

190

M.Əbilov adına Şağlaküçə kənd tam orta məktəb

Lənkəran rayonu, Şağlaküçə kəndi

191

Lənkəran rayon Rvo kənd tam orta məktəb

Lənkəran rayonu, Lənkəran şəhəri, Rvo kəndi

192

Lənkəran şəhər 10 nömrəli tam orta məktəb

Lənkəran şəhəri, H.Əliyev küçəsi 78

193

Q.Zeynalov adına Darquba kənd tam ümumtəhsil məktəbi

Lənkəran rayonu, Darquba kəndi

194

Zövlə kənd M.Qarayev adına tam orta məktəb

Lənkəran rayonu, Zövlə kəndi

195

Lənkəran rayon Şürük kənd tam orta məktəb

Lənkəran şəhəri, Şürük kəndi

196

Lənkəran rayon Xanbulan kənd tam orta məktəb

Lənkəran şəhəri, Xanbulan kəndi

197

Lənkəran rayon İdrak Hüseynov adına Osaküçə kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

Lənkəran rayonu, Osaküçə kəndi

198

Lənkəran şəhər V.Əliyev adına 4 nömrəli tam orta məktəb-lisey

Lənkəran şəhəri, Şirəli Axundov küçəsi 7

199

Lənkəran rayon A.Məhərrəmov adına 7 nömrəli tam orta məktəb

Lənkəran şəhəri, Anar Mahmudov küçəsi 1

200

Lənkəran rayon Separadi kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

Lənkəran rayonu, Separadi kəndi

201

Lənkəran rayon Aşağı Nüvədi qəsəbə tam orta məktəb

Lənkəran rayonu, Aşağı Nüvədi qəsəbəsi

202

Lənkəran şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb

Lənkəran şəhəri, M.M.Axund küçəsi 94

203

Vilvan kənd Ə.H.Hüseynov adına tam orta məktəb

Lənkəran rayonu, Vilvan kəndi

204

Laçın şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb

Laçın şəhəri

205

Masallı rayon N.Gəncəvi adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Masallı rayonu, Boradigah kəndi

206

Masallı şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

Masallı rayonu, H.Əliyev prospekti

207

Masallı rayon N.Həsənov adına Gəyəçöl kənd tam orta məktəb

Masallı rayonu, Gəyəçöl kəndi

208

Mingəçevir şəhər İ.Qayıbov adına 10 nömrəli tam orta məktəb

Mingəçevir şəhəri, R.Rza küçəsi 14

209

Mingəçevir şəhər təbiət-riyaziyyat və humanitar elmlər təmayüllü lisey

Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev prospekti 79

210

Mingəçevir şəhər R.Muradov adına 15 nömrəli texniki humanitar lisey

Mingəçevir şəhəri, R.Rza küçəsi 14

211

Mingəçevir şəhər N.Nərimanov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Mingəçevir şəhəri, N.Nərimanov küçəsi

212

Mingəçevir şəhər M.Hüseynzadə adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Mingəçevir şəhəri, D.Əliyeva küçəsi, ev 21

213

Mingəçevir şəhər N.Gəncəvi adına 8 nömrəli tam orta məktəb

Mingəçevir şəhəri, C.Əliyev küçəsi

214

Naftalan şəhər İ.Nəsimi adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Naftalan şəhəri, H.Əliyev prospekti 204

215

Naftalan şəhər S.Vurğun adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Naftalan şəhəri

216

Neftçala şəhər S.İ.Manafov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Neftçala şəhər, 28 May küçəsi

217

Sabirabad şəhər E.Nadirov adına 8 nömrəli tam orta məktəb

Sabirabad şəhəri, V.Əhmədov küçəsi 29

218

Sabirabad şəhər M.Ə.Sabir adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Sabirabad şəhəri, H.Əliyev prospekti 43

219

Saatlı şəhər M.Muradov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Saatlı şəhəri, M.F.Axundov küçəsi

220

Saatlı rayon Mircəlalkənd kənd T.İsmayılav adına tam orta məktəb

Saatlı rayonu, Mircəlalkənd kəndi

221

Salyan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb

Salyan şəhəri, Q.Səmədov küçəsi 41

222

Salyan şəhər Aşıq Pənah adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Salyan şəhəri, A.Pənah küçəsi

223

Şəmkir şəhər M.Füzuli adına məktəb-lisey

Şəmkir şəhəri, F.Əhmədov küçəsi 34

224

Zəyəm qəsəbə Ə.Cəmil adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Şəmkir rayonu, Zəyəm qəsəbəsi

225

Dəllər-Cəyir kənd tam orta məktəb

Şəmkir rayonu, Dəllər Cəyir kəndi

226

Düyərli kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Şəmkir rayonu, Düyərli kəndi

227

Şamaxı şəhər E.Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Şamaxı şəhəri, Şəhriyar küçəsi 21

228

Şamaxı şəhər S.Qənizadə adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Şamaxı şəhəri, A.Əhmədov küçəsi 3

229

Şamaxı şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

Şamaxı şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

230

Şamaxı şəhər M.Hadi adına 9 nömrəli tam orta məktəb

Şamaxı şəhəri, A.Məmmədağa küçəsi 56

231

Şamaxı şəhər 10 nömrəli tam orta məktəb

Şamaxı şəhər, S.Ə.Şirvani küçəsi

232

Şirvan şəhər E.İmanov adına 10 nömrəli tam orta məktəb

Şirvan şəhər, S.Vurğun küçəsi

233

Şirvan şəhər M.Osmanov adına 20 nömrəli tam orta məktəb

Şirvan şəhər, 28 May küçəsi

234

Şirvan şəhər 11 nömrəli tam orta məktəb

Şirvan şəhəri, H.Əliyev prospekti 1

235

Şabran rayon Ağalıq kənd E.Mütəllimov adına tam orta məktəb

Şabran rayonu, Ağalıq kəndi

236

Şabran şəhər 1 nömrəli məktəb

Şabran şəhəri, H.Əliyev prospekti

237

Şabran şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb

Şabran şəhəri, H.Əliyev prospekti

238

Şəki şəhər 8 nömrəli tam orta məktəb

Şəki şəhəri, S.Rəhman küçəsi

239

Tərtər rayon Ə.Məmmədov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Tərtər rayonu, E.Məmmədov küçəsi 4

240

Tovuz şəhər N.Tusi adına təbiət və texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey

Tovuz şəhəri, M.P.Vaqif küçəsi 1

241

Tovuz şəhər A.S.Puşkin adına tam orta məktəb

Tovuz şəhəri, M.Zeynalov küçəsi 5

242

Alakol kənd N.Sadıqov adına tam orta məktəb

Tovuz rayonu, Alakol kəndi

243

Əyyublu kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Tovuz rayonu, Əyyublu kəndi

244

Tovuz şəhər A.Qasımov adına tam orta məktəb

Tovuz şəhəri, Nəsimi küçəsi

245

Düz Qırıqlı kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Tovuz rayonu, Düz Qırıqlı kəndi

246

Yusif Sadıqov adına Bozalqanlı kənd tam orta məktəb

Tovuz rayonu, Bozalqanlı kəndi

247

Tovuz şəhər Aşağı Öysüzlü kənd E.Məmmədov adına tam orta məktəb

Tovuz şəhəri, M. Musayev küçəsi

248

Tovuz şəhər M.Ələkbərov adına tam orta məktəb

Tovuz şəhəri, M.Hüseyn küçəsi

249

Ucar rayonu 4 nömrəli tam orta məktəb

Ucar şəhəri, Oğuz küçəsi

250

Yevlax şəhər Nizami adına 7 nömrəli tam orta məktəb

Yevlax rayonu, Nizami prospekti 133

251

Yevlax rayon M.Ə.Sabir adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Yevlax, H.Əliyev prospekti 69

252

Yevlax rayon S.Əliyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Yevlax şəhəri, Nizami prospekti 77

253

Yevlax rayon Ş.Qurbanov adına 8 nömrəli tam orta məktəb

Yevlax şəhəri, C.Cabbarlı küçəsi

254

Yevlax rayon İ.Nəsimi adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Yevlax şəhəri, C.Cabbarlı küçəsi 76

255

Yevlax rayon N.Nərimanov adına 9 nömrəli tam orta məktəb

Yevlax şəhəri, H.Əliyev prospekti

256

Zaqatala rayon Akif Babaşov adına Muxax kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Zaqatala rayonu, Muxax kəndi

257

Zaqatala rayon Şəmsəddin İsayev adına Muxax kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

Zaqatala rayonu, Muxax kəndi

258

Zaqatala şəhər İsmət Qayıbov adına 4 nömrəli tam orta məktəb

Zaqatala rayonu, Qazangül qəsəbəsi

259

Zaqatala şəhər Z.Murtuzəliyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Zaqatala şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi 1A

260

Zəngilan rayon Ağalı kənd tam orta məktəb

Zəngilan rayonu, Ağalı kəndi

261

Zaqatala rayon V.Bədəlov adına Tala kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Zaqatala rayonu, Aşağı Tala kəndi

262

Zaqatala rayon R.Şabanov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Zaqatala rayonu, Aşağı Tala kəndi

263

Zaqatala rayon Yuxarı Tala kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

Zaqatala rayonu, Yuxarı Tala kəndi

Yararlılıq müddəti bitmiş məhsullar aşkarlanan məktəblər

1

Astara rayon Məhərrəm Abıyev adına Vaqo kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

Astara rayonu, Vaqo kəndi

2

Astara şəhər Fərman Əliyarov adına 6 nömrəli məktəb

Astara şəhəri, S.Vurğun küçəsi

3

Astara rayon Z.Əhmədzadə adına Pensər kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

Astara rayonu, Pensər kəndi

4

Astara rayon Ərçivan qəsəbə Natiq Kərimov adına 3 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

Astara rayonu, Ərçivan qəsəbəsi

5

Astara rayon A.İbrahimov adına Şüvi kənd tam orta məktəb

Astara rayonu, Şüvi kəndi

6

Cəlilabad şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

Cəlilabad şəhəri, C.Cahangirov küçəsi

7

Cəlilabad rayon Ş.Sultanov adına Qarazəncir kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

Cəlilabad rayonu, Qarazəncir kəndi

8

Gəncə şəhər 28 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri, Azərbaycan bayrağı küçəsi, döngə 1

9

Göygöl rayon Coşqun Verdiyev adına Aşıqlı kənd tam orta məktəb

Göygöl rayonu, Aşıqlı kəndi

10

İlqar Mahmudov adına Liman şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb

Lənkəran rayonu, Liman şəhəri

11

Lənkəran rayon Nərimanabad qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəb

Lənkəran rayonu, Nərimanabad qəsəbəsi

12

Xarxatan kənd tam orta məktəb

Lənkəran rayonu, Xarxatan kəndi

13

Mingəçevir şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb

Mingəçevir şəhəri, Y.Mansurov küçəsi,

ev 3

14

Masallı rayon İ.Nağıyev adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Masallı rayonu, Boradigah qəsəbəsi

15

Təzə Alvadı kənd Elşad Əhədov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Masallı rayonu, Təzə Alvadı kəndi

16

Masallı şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb

Masallı şəhəri, Qurtuluş küçəsi

17

Masallı rayon S.Rzayev adına Böyük Kolatan kənd tam orta məktəb

Masallı rayonu, Böyük Kolatan kəndi

18

Salyan şəhər Yusif Qasımov adına 4 nömrəli tam orta məktəb

Salyan şəhəri, Ə.Hüseynov küçəsi 2

19

Şabran rayon Roman Yusifov adına 2 nömrəli texniki təmayüllü məktəb-lisey

Şabran şəhəri, T.Abbasov küçəsi 1

20

Siyəzən şəhər M.Müşviq adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Siyəzən şəhəri, T.İsmayılov küçəsi

21

Siyəzən şəhər Ş.İsmayılov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Siyəzən şəhəri, Babək küçəsi 46A

22

Zaqatala şəhər Şıxəli Qurbanov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Zaqatala şəhəri, Vidadi küçəsi 26

23

Zaqatala şəhər N.Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Zaqatala şəhəri, H.Əliyev prospekti

Qadağan edilmiş məhsullar aşkarlanan məktəblər

1

322 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

(Aşkar edilmiş məhsul: kremli tort)

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, Albalılıq, keçid 1349

2

214 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

(Aşkar edilmiş məhsul: kremli tort)

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Ə.Əzimzadə küçəsi 18

3

240 nömrəli məktəb

(Aşkar edilmiş məhsul: kremli tort )

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Cəlal küçəsi 20

4

182 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

(Aşkar edilmiş məhsul: qızardılmış kartof fri)

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, G.Ramazanov küçəsi 84

5

Sabirabad şəhər N.Nərimanov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

(Aşkar edilmiş məhsul: qızardılmış pirojki)

Sabirabad şəhəri, H.Əliyev prospekti 158

