Sabah bu ərazilərə yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

12:27 - Bu gün
Azərbaycanda aprelin 21-də havanın arabir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısamüddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Axşama doğru yağış tədricən kəsiləcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək.

Havanın temperaturu gecə 10-12° isti, gündüz 12-14° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-75 % təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.

Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 7-11° isti, gündüz 13-18° isti, dağlarda gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 5-10° isti olacaq.

Prezident bir sıra qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları ilə bağlı fərman imzalayıb

Rəsmi

Dövlət Gömrük Komitəsinə yeni səlahiyyət verildi

Siyasət

Belçika və Niderland səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar

Cəmiyyət

Azərbaycanda 15 yaşlı yeniyetmə uşaq dünyaya gətirdi, cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Naxçıvanda bir sıra çaylardan sel keçib

Küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Pensiya kapitalından vaxtından əvvəl istifadə edilə bilər - Yalnız bu halda

Rusiyadan idxal olunan bitki tərkibli spred yağı məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Xırdalanda qətl hadisəsi törədilib - YENİLƏNİB

Bakıda yeni doğulan körpənin beyninə qan sızıb

Şirvanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 5 nəfər saxlanılıb

Naxçıvanda bir sıra çaylardan sel keçib

Bu gün, 17:55

Orban Macarıstan XİN-ə rəhbərlik edəcək

Bu gün, 17:41

Prezident bir sıra qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları ilə bağlı fərman imzalayıb

Bu gün, 17:37

Dövlət Gömrük Komitəsinə yeni səlahiyyət verildi

Bu gün, 17:33

Küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:28

Pensiya kapitalından vaxtından əvvəl istifadə edilə bilər - Yalnız bu halda

Bu gün, 17:20

Rusiyadan idxal olunan bitki tərkibli spred yağı məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 17:09

Moskva məhkəməsi “Roblox” şirkətini cərimələdi

Bu gün, 17:01

Türkiyədə əməliyyatlar nəticəsində 90 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 16:43

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 16:29

Ceyhun Bayramov Banqkokda Şri-Lanka naziri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

Bu gün, 16:20

Paytaxtda avtobus sürücüsü sükan arxasında vəfat edib

Bu gün, 16:17

Azərbaycanla Tailand arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə edilib - FOTO

Bu gün, 16:11

​Bakının bu ərazisində evlər kəskin ucuzlaşdı

Bu gün, 16:04

9-cu siniflər üçün bu tarixdə buraxılış imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:02

Paytaxtda 100 min bina sökülür?

Bu gün, 15:55

Tanınmış aktyor və həyat yoldaşı bir-birini öldürdü

Bu gün, 15:35

Belçika və Niderland səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar

Bu gün, 15:35

BDU-nun elmi işçisi Həsənbəy Arazov vəfat edib

Bu gün, 15:26

Oğuzda qanunsuz ağac kəsən 3 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 15:14
