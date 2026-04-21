Bu bank pulunuza illik 12% gəlir təklif edir
Etibarlı maliyyə tərəfdaşınız Expressbank “Klassik əmanət” məhsulu üzrə cəlbedici imkan təklif edir.
Təklif çərçivəsində müştərilər manat valyutasında 24 aylıq depozit yerləşdirərək müddətin sonunda illik 12% gəlir əldə edə bilərlər. 18 ay və daha uzun müddətə yerləşdirilən əmanətlər üzrə əldə olunan faiz gəlirləri vergidən azaddır. Bu isə müştərilərin qazancını tam şəkildə əldə etməsinə şərait yaradır və əmanətin real gəlirliliyini artırır.
Eyni zamanda, depozit yerləşdirmək üçün yüksək məbləğ tələb olunmur. Cəmi 500 AZN ilə əmanət hesabı açmaq mümkündür ki, bu da geniş müştəri kütləsi üçün əlçatanlıq yaradır.
Bank sisteminə olan etimadı gücləndirən əsas amillərdən biri də dövlət təminatıdır. Expressbankda yerləşdirilən əmanətlər Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun şərtlərinə uyğun olaraq sığortalanır və bu da müştərilərin vəsaitlərinin qorunmasını təmin edir.
Bununla yanaşı, bankın beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən qiymətləndirilməsi də onun dayanıqlılığını təsdiqləyir. 2025-ci ildə Fitch Ratings agentliyi Expressbankın uzunmüddətli kredit reytinqini “B+” səviyyəsində “Sabit” proqnozla yenidən təsdiqləyib ki, bu da bankın etibarlılığının mühüm göstəricilərindən biri kimi çıxış edir.
Klassik əmanət məhsulu haqqında daha çox məlumat üçün keçid edin!
Expressbank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın “İnstagram”, “Facebook”, “LinkedIN” və “Telegram” sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.
“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.
Təcili kredit üçün bura keçid edin!
