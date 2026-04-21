 Ədliyyə orqanlarında çalışmaq istəyənlər üçün müsabiqə elan olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ədliyyə orqanlarında çalışmaq istəyənlər üçün müsabiqə elan olunub

Qafar Ağayev17:47 - Bu gün
Ədliyyə orqanlarında çalışmaq istəyənlər üçün müsabiqə elan olunub

Xüsusi İcra Məmurlarının Müsabiqə Komissiyası tərəfindən xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün müsabiqə (sənəd qəbulu - 1 aprel – 1 may 2026-cı il), eyni zamanda, Ədliyyə Nazirliyinin ədliyyə orqanlarında qulluğa qəbul üzrə Müsabiqə Komissiyası tərəfindən dövlət icra məmuru vəzifəsi üzrə müsabiqə(sənəd qəbulu - 17 aprel – 18 may 2026-cı il) elan edilib.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, hazırda hər iki müsabiqə üzrə ərizələrin qəbulu davam edir.

Dövlət icra məmuru vəzifəsi üzrə müsabiqə elanından sonra namizədlərin bəziləri dövlət icra məmuru vəzifəsi, digərləri xüsusi icra məmuru vəzifəsi, bir qismi isə hər iki vəzifə üzrə elan edilmiş müsabiqədə iştirak etmək arzusunda olduqlarını qeyd ediblər.

Bildiririk ki, elanlarda göstərilən tələblərə cavab verən hər bir şəxs istəyinə uyğun olaraq müsabiqələrin birində və ya hər ikisində iştirak edə bilər. Müsabiqələrin hər biri ayrılıqda keçiriləcək və iki mərhələdən ibarət olacaq. Hər müsabiqənin test imtahanı mərhələsi ödənişlidir.

Həmçinin qeyd edək ki, həm dövlət, həm də xüsusi icra məmuru olmaq üçün xüsusi ixtisas tələbi yoxdur, istənilən ixtisas üzrə ali təhsilli şəxslər müsabiqələrdə iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər.

Namizədlərin müsabiqələrdə iştirak etmələrini daha da asanlaşdırmaq məqsədilə müvafiq texniki imkanlar yaradılıb. Belə ki, xüsusi icra məmuru vəzifəsi üzrə elan edilmiş müsabiqədə iştirak üçün qeydiyyatdan keçmiş şəxslərə aşağıdakı imkanlar verilir:

1) Yalnız xüsusi icra məmuru vəzifəsi üzrə müsabiqədə iştirak etmək istədikdə əvvəlki qeydiyyatları öz qüvvəsini saxlayır;

2) Xüsusi icra məmuru vəzifəsi üzrə müsabiqədə iştirakdan imtina edib dövlət icra məmuru vəzifəsi üzrə müsabiqədə iştirak etmək istədikdə linkə keçid edərək, sadələşdirilmiş qaydada müraciət edə bilərlər;

3) Xüsusi icra məmuru üzrə müsabiqədə iştiraklarını saxlamaqla yanaşı, dövlət icra məmuru vəzifəsi üzrə müsabiqədə iştirak etmək istədikdə linkə keçid edərək, sadələşdirilmiş qaydada müraciət edə bilərlər.

Qeyd edək ki, həm dövlət, həm də xüsusi icra məmuru:

• məcburi icra orqanı statusuna malikdir;

• məhkəmə və digər orqanların müvafiq qərarlarının icrasını həyata keçirir;

• bu zaman eyni səlahiyyətləri daşıyır, eyni funksiyaları icra edir;

• hər ikisinin fəaliyyəti üzərində qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada inzibati və məhkəmə nəzarəti mövcuddur.

Bununla yanaşı, dövlət və xüsusi icra məmuru arasında aşağıdakı fərqlər var:

Dövlət icra məmuru:

• ədliyyə qulluqçusudur, Ədliyyə Nazirliyinin yerli icra qurumunda fəaliyyət göstərir;

• xüsusi rütbə və xüsusi geyim forması daşıyır;

• vəzifələrinin icrası müqabilində aylıq əmək haqqı alır;

• bütün icra sənədlərini icra edir;

• həmçinin cinayət işləri üzrə azadlıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan cəzaların icrasını, o cümlədən probasiya nəzarətini həyata keçirir.

Xüsusi icra məmuru:

• ədliyyə qulluqçusu deyil, ayrıca peşə sahibidir;

• xüsusi geyim forması və nişan daşıyır;

• Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilən şəhadətnamə əsasında fəaliyyət göstərir;

• fəaliyyətini ofisində həyata keçirir, bunun üçün öz köməkçisini və digər işçilərini işə götürür;

• tariflər əsasında fəaliyyətindən gəlir götürür, bununla ofisini və özünü maliyyələşdirir, vergi və digər məcburi ödənişləri ödəyir;

• qanunda müəyyən edilmiş istisnalar nəzərə alınmaqla, bütün icra sənədlərini icra edir.

Qeyd edək ki, Ədliyyə Nazirliyinin icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarəti bilavasitə həyata keçirən qurumunda xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə və ya dövlət icra məmuru vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq işləmiş şəxslər xüsusi icra məmuru üçün müsabiqənin test mərhələsindən azad edilirlər. Test mərhələsindən azad olunmaq üçün şəxslər bununla bağlı təsdiqedici rəsmi sənədləri cari il mayın 1-dək iş saatları ərzində - saat 09:00-dan 18:00-dək Ədliyyə Nazirliyinin İnşaatçılar prospekti, 1 ünvanında yerləşən inzibati binasına təqdim edə bilərlər.

Müsabiqələrlə bağlı əlavə məlumat üçün (012) 510-10-01 (daxili: 10705, 10713, 10409, 10416) nömrəli telefonla əlaqə saxlamaq olar.

Paylaş:
139

